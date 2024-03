Simón: el perro que fue abandonado en un albergue porque era maltratado en su casa

Esta es la historia de un perro que era maltratado, al que no le daban alimento y que tuvo que ser separado de su propietario para poder tener una vida tranquila.

Simón era un cachorro de México. En el año 2020, un niño explicó en una carta que se vio obligado a dejar a su perrito de cuatro meses en un refugio, porque lloraba durante la noche, lo que enfurecía a su padre, que maltrataba al animal sin compasión.

En la carta, que dejó en el albergue Pergatuzzo, de la Ciudad de México, el niño expresó su preocupación por el bienestar de su amado can, y dejó sus ahorros para asegurar que tuviera comida. La carta decía, textualmente,

“Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas, No le pegue, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho”.

Esta historia ocurrió en 2020, cuando Simón tenía 4 meses. La última vez que se supo del niño en 2022, cuando el niño tenía 11 años, y vistaba a su perrito en el refugio, según los medios mexicanos. Si bien ahora no se sabe qué pasó con el perrito, el refugio aseguró que se encontraba en buenas condiciones.

