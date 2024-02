Sin agua ni comida: perra estuvo atrapada en un contenedor de envío durante una semana

Esta perrita estuvo atrapada en un contenedor durante al menos una semana. Foto: Facebook: U.S. Coast Guard Heartland

Cuatro inspectores de marina de la Guardia Costera salvaron una vida de manera inesperada: rescataron a una pequeña perrita que estaba atrapada en un contenedor de envío en un puerto de Texas, Estados Unidos.

Los técnicos en ciencias marinas, Bryan Wainscott, Lucas Loe, Ryan McMahon y José Reyes, estaban ocupados seleccionando al azar entre miles de contenedores de envío para inspección cuando, de repente, escucharon unos ladridos y arañazos provenientes de uno de los contenedores – que estaba ubicado a unos ocho metros de altura –.

“De repente, oyeron ladrar y arañazos provenientes de uno de los contenedores en una pila. Cuando bajaron el contenedor y abrieron la puerta, salió un perro”, indicó la U.S. Coast Guard Heartland en Facebook.

La perra, a quien llamaron Connie the Container Dog, quedó atrapada en el contenedor de envío durante más de una semana y nadie sabe cómo llegó a este lugar. “Esta dulce niña estuvo atrapada en el contenedor durante al menos una semana y estaba cansada, hambrienta y muy feliz de ver a sus rescatistas”, explicó USCG Heartland en redes sociales.

En un video publicado por la Guardia Costera se ve a Connie, que estaba sucia y flaca, saliendo del contenedor y moviendo la cola de felicidad al saber que no estaría más tiempo encerrada.

Los miembros de la Guardia Costera le dieron agua y la llevaron a un refugio de animales para que le brindaran los primeros auxilios y descartaran cualquier problema de salud.

Actualmente, Connie the Container Dog está en Forever Changed Animal Rescue. “Sin dudarlo y sin conocer la salud de Connie, sabíamos que nuestro fondo médico se gastaría bien en ella. Es increíblemente dulce, pero muy tímida y asustada de su nuevo entorno como era de esperar”, aseguró Andrea Deoudes, fundadora del lugar en redes sociales.

La perrita pesa 13 kilogramos y dio positivo a dirofilariosis. Ante esto, el refugio comentó que entrará en un tratamiento lo antes posible. “También le haremos un estudio completo para asegurarnos de que reciba toda la atención que necesita y merece”.

Luego de estos exámenes y descartar cualquier enfermedad en un futuro, Connie podrá ser dada en adopción. El refugio reveló que los inspectores pensaban en adoptarla, pero no era el momento adecuado para ninguno de ellos. “Nos aseguraríamos de encontrarle el increíble hogar que ella se merece”, dijo Deoudes.

Varios usuarios quedaron conmovidos tras conocer la historia de Connie y agradecieron a los funcionarios por salvar su vida. “¡Agradecido de que hayan podido encontrarla y salvarla”, “¡Un cachorro afortunado que se salvó! Buen trabajo”, “¡Qué historia! ¡Felicidades por encontrarla!”, “Guau, esa es una historia increíble, gracias a Dios que el perro sobrevivió a eso. Me pregunto de qué parte del mundo vino”, “¡Necesita un hogar especial con todo el amor que pueda recibir!”, fueron algunos de los comentarios.

Los funcionarios de la Guardia Costera aseguraron a The Associated Press que no están seguros de dónde provino el contenedor, pero en su interior había carros chatarra que, al parecer, “estaban siendo enviados al extranjero para venderlos como repuestos”.

“Entonces, basándose en eso, piensan que lo más probable es que el perro estuviera en un depósito de chatarra, en un automóvil. Y así es como accidentalmente la metieron en el contenedor”, dijo la portavoz de la Guardia, la contramaestre Corinne Zilnicki, a The Associated Press.

Los cuatro hombres están felices de haber estado en el lugar y momento correcto para rescatar a Connie y evitar que su contenedor fuera enviado a un barco de carga. “Tardaría al menos otra semana en llegar a donde iba (en un carguero) y dos semanas sin comida ni agua. No creo que lo hubiera logrado”, finalizó por decir el oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, Ryan McMahon, a The Associated Press.

