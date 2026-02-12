Soldado adoptó a Aqua, perrita que hizo de todo para sobrevivir a inundaciones en Córdoba

La historia de Aqua se suma a las decenas de rescates de animales que se han registrado en Córdoba. Foto: Caracol Radio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las inundaciones que golpean a Montería y a varias zonas del departamento de Córdoba no solo han dejado a cientos de familias damnificadas. El desbordamiento de ríos y las lluvias intensas también han puesto en riesgo a perros, gatos y animales de granja que quedaron atrapados por el agua. En medio de la emergencia, equipos veterinarios y unidades de rescate han logrado poner a salvo a más de 300 animales.

Entre esas historias está la de Aqua, una perrita que fue rescatada durante una operación de evacuación y que terminó siendo adoptada por uno de los soldados que participaba en las labores.

El momento fue registrado en un video difundido por Caracol Radio. Según relató el uniformado al medio de comunicación, el hallazgo ocurrió mientras se movilizaban en un bote para ayudar a un ciudadano a sacar sus pertenencias. “Cuando el perro nos vio en una casa, se nos lanzó encima. Nadó hacia nosotros. Un compañero se tiró al agua, nadó hacia él y lo logró agarrar. Me lo pasó y así pudimos rescatarlo”, contó.

Tras el rescate, el soldado decidió adoptar a la perrita y llamarla Aqua, en alusión a las circunstancias en las que fue encontrada. “Ya la adoptamos. Ya hace parte de mi familia”, afirmó.

El militar aseguró que llevará a la canina a su casa, donde la esperan su esposa y su familia. “Va a estar bien cuidada, mejor no va a poder estar”, expresó.

En medio de la tragedia, el soldado hizo un llamado de esperanza para los monterianos e invitó a las personas a rescatar a los animales afectados de la zona. “Nosotros como personas podemos defendernos, pero ellos son inocentes y no tienen la capacidad de hacerlo. Si ven un animal que necesita ayuda, rescátenlo”, concluyó.

La historia de Aqua se suma a las decenas de rescates de animales que se han registrado en Córdoba, donde la emergencia climática ha dejado no solo pérdidas materiales, sino también escenas de solidaridad como esta.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱