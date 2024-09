Un fuerte vínculo con el dueño puede motivar a que un perro o una perra sea más protector. Foto: Pixabay

¿Un perro es más protector que una perra? ¿Los dos protegen de la misma manera? ¿Qué o a quiénes protegen? ¿La raza influye en su carácter? Para resolver estas dudas, entrevistamos a Carlos Cifuentes, médico veterinario del Pet Food Institute.

El experto asegura que la personalidad y comportamiento protector del animal dependerá, en gran medida, de la socialización y crianza que tuvo en sus primeras semanas. De acuerdo con las experiencias que el peludo viva a lo largo de su vida, puede moldear su comportamiento.

Por lo general, los perros (tanto machos como hembras) siempre van a proteger a sus dueños. Los peludos que ven a sus cuidadores como su manada (es decir, su familia), van a sentir la necesidad de cuidarlos y defenderlos ante cualquier peligro.

¿Son más protectores los perros o las perras?

Los perros, al igual que las perras, pueden ser excelentes perros guardianes. Su capacidad protectora depende de otros factores como la raza, edad, personalidad, entrenamiento, socialización, educación y experiencias pasadas.

Las perras experimentan un fuerte instinto maternal cuando tienen a sus cachorros y pueden ser muy protectoras…

Sí, pero esto no significa que todas las perras sean así en esta situación. No todas son protectoras, algunos machos también se vuelven protectores cuando la perrita tiene la camada, no necesariamente ella.

¿La compatibilidad de los perros depende de su sexo?

Los perros y las perras pueden convivir perfectamente en el mismo hogar. De hecho, muchas familias tienen perros de ambos sexos y todo se torna tranquilo, hay una convivencia armoniosa. La compatibilidad entre los perros no depende del sexo, sino de factores como la personalidad, la socialización y la introducción gradual. Es decir, si se va a incorporar un nuevo perro al hogar, es fundamental presentarlo de forma gradual y en un entorno neutral para evitar conflictos.

A medida que crece, ¿el animal se vuelve más protector?

Los perros no siempre se vuelven más protectores a medida que crecen. Algunos desarrollan el instinto protector a medida que maduran, pero esto no es una regla general, pues, como siempre, depende de otros factores externos.

Lo ideal es hacer una socialización temprana, ya que esto puede influir en el comportamiento del perro cuando es adulto. Los perros entrenados adecuadamente pueden potenciar las habilidades naturales de protección, a diferencia de otros que no han sido entrenados.

¿Existen diferencias en el comportamiento protector de acuerdo con las razas?

Algunas razas tienen más predisposición genética a ser vigilantes o protectoras (pastor alemán, rottweiler, dóberman, bullmastiff, dogo argentino). Un entrenamiento adecuado puede potenciar las habilidades de protección de cualquier perro, independiente de la raza.

¿Y las razas de manejo especial?

No todas las razas de manejo especial son protectoras, ya que depende del rasgo individual de cada una de ellas. Al igual que las personas, cada perro tiene una personalidad única y de esa personalidad depende el desarrollo de su instinto protector. Incluso, dentro de una misma raza, algunos perros pueden ser más reservados o sociables que otros, también depende de la socialización.

¿Cómo sé si mi perro me está protegiendo?

Ellos pueden emitir varias señales o comportamientos, tales como:

Cuando a uno lo vigilan constantemente, el perro empieza a observar con atención, especialmente cuando hay desconocidos cerca.

Los ladridos o gruñidos son una manera amenazante hacia las personas u otro grupo de animales que les parezcan sospechosos.

Pueden generar una postura protectora, se les puede erizar el pelo, mostrar los colmillos o pararse frente a usted o la posible amenaza.

Cuando lo acompaña a toda parte y buscar estar con usted (importante diferenciar entre un comportamiento protector y uno de ansiedad).

En algunas ocasiones reaccionan de manera exagerada a los ruidos o movimientos: se asustan fácilmente y se ponen alerta cuando están con el tutor frente a cualquier sonido o movimiento inusual.

Otros se pueden mostrar agresivos hacia otros perros o gatos que se acercan al tutor.

¿Cómo se puede diferenciar entre un comportamiento protector y uno que indica dependencia emocional en un perro?

Esta diferencia es bastante complicada porque ambos pueden manifestarse de una manera muy similar.

El comportamiento protector está orientado a la protección. El perro siempre se va a mostrar alerta y vigilante ante posibles amenazas hacia el tutor o hacia su territorio. Puede generar reacciones específicas que van dirigidas hacia la fuente de la amenaza, como ladrar, gruñir o ponerse en una postura defensiva. A pesar de la vigilancia, el perro puede mostrar confianza en sí mismo y puede relajarse cuando percibe que no hay peligro. En cuanto a la dependencia, aunque sea protector, el perro es capaz de estar solo por periodos cortos y no muestra signos de ansiedad por separación, mientras que cuando son dependientes emocionales, empiezan a mostrar angustia o lloran y destruyen cosas cuando su dueño no está cerca.

Los perros dependientes siempre van a tener una necesidad constante de atención cuando están con el tutor. Pueden mostrarse pegajosos, demandantes y no se separan de él. Por lo general, también tienen miedo a la soledad, les cuesta estar solos y pueden desarrollar fobias o inclusive miedos relacionados con esta separación.

¿Qué hacer para que mi perro no sea tan protector y se lleve bien con otras personas y mascotas?

La socialización temprana: exponerlo a varias personas, no únicamente del núcleo familiar, sino distintas, y a otros animales y entornos para que vaya aprendiendo. También, generar experiencias positivas y asegurarse que las interacciones con las personas o con los animales sean gratificantes.

Por último, consultar con un médico veterinario, él puede brindar un plan de entrenamiento o recomendar a un etólogo o a un entrenador para que le realice todas estas enseñanzas personalizadas, siempre con entrenamiento positivo.

