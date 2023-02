“Te amo, Sofi”, perrita fue abandonada con una conmovedora carta

Los internautas quieren que "Sofi" regrese con su dueña. Foto: Instagram: @zaguatesrefugio

Sofía, una perrita de 13 años fue encontrada abandonada en la puerta de un local en la capital de Argentina. La canina, que tenía consigo una carta escrita por su propietaria, fue rescatada por el Refugio Zaguates.

De acuerdo con los responsables del lugar, a Sofía la dejaron en un local ubicado en Bulnes al 1200, días atrás, junto a un escrito de puño y letra que decía: “Hace tres meses que no puedo comprarle la medicación. Tiene 13 años y es lo más dulce y hermoso que tengo”. Al parecer, su propietaria no tendría como suplir las necesidades básicas del animal porque no tiene trabajo desde hace seis meses.

Asimismo, la mujer relató que la perrita atraviesa una enfermedad y detalló qué medicación debe tomar y en qué horarios. “En todos los lugares me aconsejan no operarla”, advirtió. Y continuó: “La frustración es espantosa. La encontré un 24 de diciembre en una caja y le enseñé a no tener miedo”.

Ante la emotiva carta, los usuarios no pudieron evitar contenerse ante la triste despedida de las últimas líneas: “Hijita mía, mamá te ama muchísimo. Espero que sepas comprender. No tengo trabajo. Te amo, Sofía. Mamá”.

Por esta razón, desde la cuenta de Instagram del refugio que salvó a Sofía, compartieron su historia e iniciaron una búsqueda de redes para encontrar a la autora de la carta. “La tristeza de Sofi nos impulsa a empezar la búsqueda de su humana, para que vuelvan a encontrarse y, entre todos, ayudarla a que a Sofi no vuelva a faltarle de nada”, se lee en la publicación que ya tiene más de 14 mil me gusta y 764 comentarios.

En La Red Zoocial, hablamos de lo que siente un perro cuando lo abandonan, iniciando por el trauma psicológico. En su informe Abandono de animales de compañía, las investigadores Marta Cendón Panadés y Anna Holm, afirman que en momentos de abandono, sentimientos como depresión, desorientación, agonía y pérdida de confianza comienzan a martirizar al canino.

Factores como problemas económicos, una pérdida de interés en el animal, así como la irresponsabilidad de los dueños, tienen como resultado que una gran cantidad de animales de compañía sean abandonados cada año.

Durante la pandemia, los perros sirvieron como un apoyo emocional para las personas, en sus momentos de soledad, depresión y ansiedad. Varios caninos sirvieron como rescatistas, guardias de seguridad o policías. Por ello, según el IDPYBA, entre 2020 y a lo largo de 2022, se adoptaron 1.397 perros solo en Bogotá.

No obstante, varios de estos animales fueron abandonados, cuando sus dueños comenzaron a trabajar, estudiar y tuvieron que abandonar nuevamente su hogar. Los perros no estaban listos para estar solos en casa, por lo que la ansiedad por separación pudo tener como consecuencia que causaran daños, que ladraran demasiado fuerte e incomodaran a los vecinos o que se convirtieran en una “carga” para algunos, por lo que fueron regalados o expulsados a la calle.

