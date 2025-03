Tengo dos perros y este es mi secreto para que la casa siempre huela bien

Con los cuidados y hábitos adecuados, es posible tener una casa que huela bien. Foto: Freepik

Los perros son compañeros leales y amorosos, pero sus pelos, la suciedad que pueden traer del exterior y el olor propio de los animales, si no se manejan adecuadamente, pueden ser difíciles de controlar. Sin embargo, con los cuidados y hábitos adecuados, es posible tener una casa que huela bien, incluso con dos perros en ella. A continuación, les comparto los secretos que me han permitido mantener mi hogar fresco y libre de malos olores.

La importancia de mantener un ambiente limpio y saludable

Tener mascotas no solo se trata de darles cariño, sino también de asegurarse de que vivan en un entorno saludable y limpio. Es fácil caer en la tentación de ignorar el olor que pueden generar, pero es esencial que entendamos que este puede ser indicativo de problemas de higiene o salud. Por ejemplo, si uno de mis perros presenta un mal olor más fuerte de lo habitual, suelo consultarlo con el veterinario para descartar infecciones o problemas cutáneos.

Una de las primeras acciones que tomé fue establecer una rutina de limpieza que incluya tanto a mis perros como a las áreas que ellos frecuentan. Mantenerlos bañados y con sus cuidados básicos de higiene es crucial para evitar que el mal olor se acumule. No obstante, también me di cuenta de que, por más que bañara a mis perros, si el ambiente no estaba limpio, el mal olor seguiría apareciendo. De ahí que mi enfoque no solo se centre en los perros, sino también en los espacios que ocupan.

Consejos prácticos

Cepillado diario: el cepillado es esencial para evitar que los pelos se acumulen por toda la casa. Los perros, especialmente aquellos que tienen pelaje largo o denso, tienden a soltar mucho pelo. Si no los cepillamos regularmente, estos quedan dispersos por todo el hogar, lo que además de causar desorden, contribuye a que los olores se queden en el aire. En mi caso, dedico unos minutos cada día para cepillarlos, especialmente después de paseos al aire libre, lo que también ayuda a reducir la cantidad de suciedad que traen de afuera. Mantener la cama limpia: las camas y los lugares donde mis perros pasan mucho tiempo suelen acumular sudor y, por supuesto, olor. Para evitar que esto afecte el ambiente de la casa, suelo lavar las camas y mantas de mis perros semanalmente. Si no se pueden lavar, las sacudo y las expongo al sol, ya que los rayos solares ayudan a eliminar bacterias y malos olores. Uso de productos desodorantes y neutralizadores de olores: aunque los productos naturales son siempre mi opción preferida, tengo algunos desodorantes y neutralizadores de olores específicos para mascotas que me han dado muy buenos resultados. Busco siempre aquellos que no contienen productos tóxicos, ya que mis perros pasan mucho tiempo en contacto con las superficies de la casa. Limpieza frecuente de los pisos y las superficies: los perros tienden a ir de un lado a otro de la casa, y en su paso dejan detrás de sí pelos, tierra y, por supuesto, olores. Para evitar que esto se convierta en un problema, suelo limpiar el suelo de mi casa al menos tres veces por semana. Utilizo una aspiradora y para las superficies que no se pueden aspirar, uso un paño humedecido con un limpiador suave. Además, utilizo toallitas húmedas para limpiar rápidamente cualquier mancha o suciedad que mis perros puedan dejar. Ventilación adecuada: Uno de los secretos más efectivos para mantener un hogar libre de malos olores es asegurarse de que el ambiente esté bien ventilado. Abro las ventanas siempre que puedo, para que el aire fresco circule y elimine cualquier olor estancado. Además, procuro que las áreas donde mis perros descansan estén en espacios con buena circulación de aire, como cerca de una ventana abierta, lo que ayuda a evitar que el olor se quede atrapado en el aire.

Es así que mantener un hogar fresco y libre de malos olores, incluso con perros, es posible si se siguen ciertos hábitos de limpieza y cuidado. El cepillado regular, la limpieza de las camas y superficies, el uso de productos adecuados y una buena ventilación son claves para lograr un ambiente saludable y agradable. Con dedicación y atención, se puede disfrutar de la compañía de los perros sin que los olores sean un problema, creando un hogar limpio y armonioso para todos.

