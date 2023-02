Terremoto en Turquía: murió Proteo, uno de los perros rescatistas mexicanos

Los 16 perros enviados a Turquía hacen parte de la Cruz Roja Mexicana de Puebla y Querétaro, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). Foto: sedenamx

Los caninos pueden llegar a tener hasta 250 millones de células olfativas por lo que logran detectar con mayor facilidad a personas que estén heridas o perdidas en medio de las catástrofes. Gracias a sus grandes cualidades, estos peludos son excelentes colaboradores en las labores de los rescatistas en medio de los sismos. Después del terremoto de magnitud de 7.8 que devastó parte de Turquía y Siria, el lunes 6 de febrero, varios de los canes entrenados han podido ayudar a rescatar personas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que Proteo, uno de los 16 perros rescatistas enviados desde México, falleció en medio de las labores de búsqueda. Estos canes fueron enviados por su experiencia salvando personas en los escombros y el desastre que ocurre después de los temblores.

“Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero el can Proteo. Cumpliste tu misión como integrante de la Delegación Mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”, compartió la Sedena desde sus redes sociales.

Posteriormente, la entidad también publicó un TikTok, en donde el entrenador de Proteo le dedicó unas palabras: “quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente, no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando. Espero que todo México te recuerde. Algún día nos volveremos a ver”, comentó en el video.

Ningún canal de comunicación oficial ha clarificado el motivo de la muerte del perro. Aparentemente, habría fallecido cumpliendo su labor salvando personas en medio de los escombros.

Integrantes de la Sedena, Secretaría de Marina (Semar), Cruz Roja y los nueve perros rescatistas rindieron un homenaje para Proteo después de su muerte. Orly, Territorio, Simba, Barato, Balanceo, Bureta, Biosfera, Tardio, Kiara, Teología y Balam, los compañeros perrunos del animal, se reunieron con sus entrenadores y despidieron al perro, que terminó como un héroe.

Los mexicanos recuerdan con gran cariño la labor de los perros de rescate en medio de los dos temblores más devastadores en el país, que ocurrieron en los años de 1985 y 2017 y que gracias a su destacado trabajo fueron enviados desde la Ciudad de México hacia Turquía para ayudar en las labores de búsqueda tras el terremoto que sacudió a Turquía y Siria y que deja, hasta ahora, un saldo de más de 9000 muertos y 31 mil personas heridas.

El año pasado, varias personas estuvieron de luto por la muerte de Frida, una labradora retriever de color miel, que ayudó en las búsquedas de sobrevivientes en medio del terremoto del 19 de septiembre de 2017. La canina es recordada por sus gafas protectoras y botines de tela, elementos con los que ayudó a ciudadanos que sobrevivieron a la catástrofe que dejó 300 muertos en Ciudad de México.

Durante su trabajo de búsqueda, Frida encontró 43 cuerpos y una docena de personas que fueron afectadas por temblores en distintas ciudades del mundo. Además, ayudó en labores de rescate tras el terremoto de Haití, en el año de 2010, y después del terremoto en Ecuador, en 2017.

