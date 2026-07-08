Sismo en Venezuela: mujer afirma que lo perdió todo pero conserva lo más valioso, su perro

Perdió su hogar en el sismo, pero salvó a sus perros. Foto: relojentertainment

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En medio de la catástrofe que atraviesa Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, una historia de resiliencia ha conmovido a la opinión pública. Una habitante de las zonas afectadas, a pesar de haber quedado sin pertenencias materiales, manifestó su profundo agradecimiento debido a que sus mascotas lograron sobrevivir al desastre.

Conmovida por la situación, la ciudadana expresó que, si bien las pérdidas materiales son recuperables con el tiempo, la vida de los seres queridos es insustituible. Para ella, el poder abrazar nuevamente a sus perros fue un motivo de alivio y esperanza en medio de la devastación.

Su testimonio se viralizó rápidamente, transformándose en un recordatorio sobre las verdaderas prioridades humanas durante las grandes tragedias.

El país se encuentra en un estado de emergencia crítica. Los sismos consecutivos impactaron con mayor severidad el norte de Caracas y el estado La Guaira.

El balance oficial reporta el colapso de 189 edificaciones y contabiliza a más de 10.000 personas damnificadas que aún no pueden regresar a sus hogares. Las labores de rescate y asistencia continúan en las zonas del desastre.

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