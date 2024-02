Toro, el perro policía de Cali que aparece en el escudo de la UNIPOL

Toro es un golden retriever especialista en detención de sustancias narcóticas. Foto: @ServicioPolicia

Toro es un perro policía especialista en detención de sustancias narcóticas que ha asestado grandes golpes al narcotráfico en Colombia. Por su labor, y como reconocimiento institucional, su rostro aparece en el escudo de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL).

“Nosotros llevamos aproximadamente cinco años trabajando como equipo, esto ha permitido que logremos una fuerte conexión y los resultados esperados. Hemos logrado la incautación de tres toneladas y media de diversas sustancias alucinógenas”, cuenta el intendente Eysner Villada, técnico profesional en Seguridad Integral Canina.

En julio de 2022, por poner un caso, el canino participó en la incautación de 80 recipientes de Popper (droga sintética), equivalentes a 2.400 mililitros y 1 paquete de marihuana que equivaldría a 1.000 gramos. Esto se llevó a cabo durante una jornada de verificación y control en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

“Como reconocimiento a estos resultados alcanzados por nuestro canino, se le han otorgado condecoraciones como el Mérito Canino y el Honor Patriótico del municipio de Yumbo. Nuestra institución también ha reconocido el excelente desempeño de nuestro canino y es por ello que ha diseñado una heráldica que portamos con orgullo los diferentes hombres y mujeres que integramos Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo UNIPOL”, contó Villada.

Las autoridades destacaron en sus redes sociales que el olfato del golden retriever ha sido esencial en la institución. “Él es muy efusivo, es muy alegre, le encanta y me lo demuestra de una manera bastante expresiva. Quiero destacar que toro, más que un perro, es mi compañero de trabajo, mi equipo, mi amigo y mi confidente. Me siento muy afortunado de que la institución y la vida me hayan dado la oportunidad de conocerlo”, concluyó Villada.

