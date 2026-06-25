Tsunami, el perro rescatado del maltrato que ahora salva vidas tras terremoto en Venezuela

El perro rescatista Tsunami ha participado en emergencias dentro y fuera de Venezuela, incluyendo operaciones tras terremotos y desastres naturales. Foto: Equipos Caninos de intervención en desastres

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Dos fuertes terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, sacudieron a Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de junio. Los movimientos telúricos, considerados por el Servicio Geológico de Estados Unidos como los más potentes registrados en territorio venezolano en al menos 126 años, tuvieron su epicentro en Montalbán, estado Carabobo, y también se sintieron en Colombia, las Antillas Neerlandesas y otras zonas del Caribe.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, elevó el balance de los terremotos a 164 muertos y 971 heridos después de 12 horas de ocurrida la tragedia. Hasta el momento, se desconoce si el balance incluye a La Guaira, una de las regiones más afectadas en el país.

En medio de las labores de búsqueda y rescate, una de las historias que más ha llamado la atención es la de Tsunami, un perro rescatista que ayudó a localizar con vida a una persona atrapada bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio residencial en Caracas.

De acuerdo con información divulgada por Ksar Ecid (Equipos Caninos de Intervención en Desastres), Tsunami fue desplegado durante las operaciones de emergencia en las Residencias Rita, un edificio de ocho pisos ubicado en el sector de San Bernardino, en la capital venezolana.

Las imágenes compartidas por la organización muestran el momento en que el perro de raza border collie es enviado a inspeccionar la zona colapsada mientras los rescatistas guardan silencio absoluto. Según explicó el equipo, este protocolo busca evitar la contaminación sonora y de olores para facilitar que el animal pueda detectar señales humanas bajo los escombros.

Tras recorrer el área afectada, Tsunami realizó el marcaje que indicó la posible presencia de una víctima con vida. A partir de esa señal, equipos de Protección Civil y organismos de rescate iniciaron una compleja operación que se extendió durante varias horas.

Según informó Ksar Ecid, el perro permitió ubicar a un hombre de aproximadamente 60 años que permanecía atrapado entre los restos de la estructura. Luego de tres horas de intensas labores posteriores al marcaje y cerca de seis horas después del colapso, los rescatistas lograron extraerlo con vida.

¿Quién es Tsunami?

El perrito fue entrenado por Jorge Beens, fundador y director del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-Sar Ecid), una organización venezolana especializada en la formación de binomios de búsqueda y rescate.

La trayectoria de Tsunami no comenzó con esta emergencia. En 2023, Beens relató que el perro formó parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar enviada a Turquía tras los devastadores terremotos que afectaron ese país y Siria. Además, participó en operaciones de rescate durante las tragedias ocurridas en Las Tejerías y El Castaño, en el estado Aragua.

Su historia resulta aún más llamativa porque antes de convertirse en rescatista fue un cachorro desnutrido y víctima de maltrato. Según contó Beens, Tsunami fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa), que posteriormente lo puso en contacto con el especialista debido al potencial que tienen los border collie para este tipo de labores.

Con años de entrenamiento, el perro se convirtió en uno de los caninos de búsqueda más reconocidos de Venezuela. De hecho, recientemente fue presentado por sus entrenadores como un ejemplar que se acerca al final de su carrera operativa tras participar en múltiples misiones nacionales e internacionales.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre edificios colapsados y estructuras afectadas por los terremotos, la actuación de Tsunami vuelve a poner en evidencia el papel fundamental que desempeñan los equipos caninos en situaciones de desastre.

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