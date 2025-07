Un perro se vuelve viral por el tamaño de su cola: “es la más larga del mundo”

El récord actual del perro con la cola más larga es de cerca de 76 centímetros. Foto: Reddit: @juleslizard

Cuando una joven compartió fotos de su perro adoptado en Reddit, no imaginó que su historia daría la vuelta al mundo. No era una publicación sobre un rescate dramático ni sobre una transformación asombrosa. Solo mostraba a su perro descansando tranquilamente con la cola extendida sobre un cojín extra, como si necesitara espacio propio.

La imagen desató miles de reacciones. No era el perro en sí lo que sorprendía, sino su cola, tan larga que parecía desafiar las proporciones normales. “Mi perro tiene una de las colas más largas que he visto jamás. Él cree que es normal”, escribió ella con humor. Y los usuarios de Reddit no tardaron en responder con chistes y asombro.

Alguien sugirió que debía ser mitad canguro, otro dijo que necesitaba una habitación solo para la cola. Las fotos, compartidas en diferentes posiciones, confirmaban lo que parecía increíble: este perro adoptado tiene una cola fuera de lo común.

No es la primera vez que una cola de un perro llama la atención del mundo. En 2017, Keon, un pastor irlandés, ganó un Récord Guinness por tener la más larga registrada hasta el momento: 76 centímetros.

