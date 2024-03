Una familia pensó que había rescatado a un perro, pero resultó siendo un coyote

El cachorro pasará aproximadamente seis meses en un centro de vida silvestre, antes de ser liberado en la naturaleza a mediados de otoño. Foto: Facebook: Cape Wildlife Center

Una familia encontró a un cachorro deambulando junto a la carretera, según informó una publicación en Facebook del Cape Wildlife Center. Las personas recogieron al animal en su automóvil, pues estaban preocupadas por su seguridad. Posteriormente, se percataron de que no se trataba de un cachorro de perro.

Zack Mertz, director ejecutivo del Cape Wildlife Center, le informó a CNN que no resultaba extraño encontrar cachorros de coyote y zorros deambulando en estas temporadas del año. No obstante, no está claro si este cachorro se alejó demasiado de su familia o si su madre estaba herida o muerta.

El personal del centro rápidamente identificó que se trataba de un coyote, que todavía se encontraba en la edad en la que debería estar con sus padres.

Por ello, expertos estimaron que el animal tenía entre cinco y seis semanas de edad, además de que fue examinado para detectar rabia y recibió la primera ronda de vacunas, según explicó Mertz para CNN. El centro de vida silvestre lo criará temporalmente junto a una cachorra de coyote hembra de entre tres y cuatro semanas de edad.

Según explican los cuidadores del centro de vida silvestre, criar al animal junto a un hermano sustituto resulta esencial por la naturaleza social de los coyotes. “Una de las mejores cosas que se puede hacer por un cachorro que ha perdido a su familia es, al menos, proporcionarle un hermano de edad similar”, expresó Mertz para CNN. “Eso es porque si hacemos bien nuestro trabajo y nos mantenemos al margen, ese hermano será el modelo, y pueden aprender todo lo que puedan el uno del otro”.

El personal del centro ha intentado limitar el contacto con los coyotes lo más posible, para que no asocien a los humanos con la comida y mantengan una educación lo más natural posible. También, suelen recrear el entorno natural de los coyotes decorando su hogar “de la forma más natural posible”, para proporcionarles comida y desafíos, brindándoles la práctica necesaria para desarrollar los comportamientos que necesitarían en la naturaleza.

Según tienen planeado los cuidadores del centro de vida silvestre, los dos cachorros pasarán aproximadamente seis meses en el lugar, antes de ser liberados en la naturaleza a mediados de otoño.

Mertz recomendó que cualquier persona que vea a una cría de coyote u otro animal solo en la naturaleza se ponga en contacto con un departamento local de vida silvestre, antes de intervenir, ya que los padres podrían estar cerca.

