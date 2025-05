Después de compartir su historia, Katerina fue adoptada por una familia que prometió cuidarla por el resto de su vida. Foto: Instagram: @humanebroward

Katerina, una dulce perrita rescatada de cuatro años, esperaba pacientemente en su jaula, con la esperanza de que algún posible adoptante se interesara por ella y decidiera llevarla a casa. Todos los días veía a decenas de familias recorriendo los pasillos del refugio, jugando con sus compañeros peludos y adoptando a varios de ellos. Pero su momento parecía no llegar nunca.

El personal del refugio no entendía por qué las personas ni siquiera se detenían a mirarla. ¿Sería su tamaño? ¿Su color? No había una explicación clara para el rechazo hacia Katerina, especialmente considerando su personalidad dulce, juguetona y cariñosa: justo lo que cualquier familia desearía en una mascota.

Pasaron los meses y Katerina seguía siendo ignorada. Fue entonces cuando, en un intento por ayudarla, al equipo del refugio se le ocurrió una idea para hacerla más visible: decidieron colocar una nota en el vidrio de su jaula, con un mensaje conmovedor:

“¿Puedes verme?”, decía la nota.“¿Puedes decir mi nombre y decir ‘Hola’? Llevo aquí meses y me han ignorado. Nadie quiere verme ni llevarme a casa. No soy invisible. De hecho, soy un buen partido. Me encantan los niños, los perros, jugar a la pelota, pasear y dar abrazos. Soy un perro bueno y amigable en general. Por favor, fíjate en mí. Se me rompe el corazón.”

Estas palabras reflejaban perfectamente la situación de Katerina, y fueron suficientes para que, por primera vez, las personas comenzaran a notar su presencia.

El refugio compartió un video de Katerina en su jaula, con la nota pegada en la puerta, a través de su página de Facebook. En cuestión de días, el video se volvió viral y acumuló más de 83.000 “me gusta”.

La mirada triste de Katerina y su silenciosa espera conmovieron a miles de personas. Pronto, decenas de interesados comenzaron a comunicarse con el refugio para adoptarla. Así fue como, finalmente, Katerina encontró un hogar y una familia: aquella que le prometió amor, cuidado y compañía por el resto de sus días.

