17 de agosto de 2025 - 11:18 p. m.
Una visita a Expopet se convirtió en una historia de amor y adopción: “nos eligió”
Expopet no solo es un escenario para descubrir lo último en el mundo animal, también es un lugar donde se escriben historias con finales felices. Hace un año, Nala llegó a la feria de la mano de una fundación. Lo que no sabía era que, entre los pasillos de la feria, encontraría a la familia que transformaría su destino para siempre.
