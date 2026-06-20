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Universidades deberán regular ingreso de animales de apoyo emocional tras fallo de la Corte

Tras el caso de un estudiante que llevó ante la Corte Constitucional su solicitud para ingresar a la universidad con su perro de apoyo emocional, el alto tribunal fijó nuevas reglas que obligan al Ministerio de Educación y a las instituciones de educación superior a regular este tipo de acompañamiento.

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20 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Universidades en Colombia han comenzado a adaptar sus protocolos para regular la presencia de perros de apoyo emocional.
Universidades en Colombia han comenzado a adaptar sus protocolos para regular la presencia de perros de apoyo emocional.
Foto: Corte Constitucional

Felipe era un joven universitario colombiano que, como muchos otros estudiantes, enfrentaba retos relacionados con su salud mental mientras cursaba la carrera de Ingeniería Ambiental. En ese proceso, Kiwi, su perro de apoyo emocional, se había convertido en una compañía fundamental para sobrellevar episodios de ansiedad y otras dificultades que afectaban su bienestar. Sin embargo, la universidad donde estudiaba le prohibió ingresar al campus acompañado del animal.

La restricción no solo le impidió entrar con Kiwi a aulas, laboratorios,...

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