Universidades deberán regular ingreso de animales de apoyo emocional tras fallo de la Corte

Universidades en Colombia han comenzado a adaptar sus protocolos para regular la presencia de perros de apoyo emocional. Foto: Corte Constitucional

Felipe era un joven universitario colombiano que, como muchos otros estudiantes, enfrentaba retos relacionados con su salud mental mientras cursaba la carrera de Ingeniería Ambiental. En ese proceso, Kiwi, su perro de apoyo emocional, se había convertido en una compañía fundamental para sobrellevar episodios de ansiedad y otras dificultades que afectaban su bienestar. Sin embargo, la universidad donde estudiaba le prohibió ingresar al campus acompañado del animal.

La restricción no solo le impidió entrar con Kiwi a aulas, laboratorios,...