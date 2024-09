Urgente: fundación pide ayuda para construir un nuevo hogar para 30 perritos

Desde hace 3 años, la fundación ha dado en adopción a más de 20 caninos. Foto: La Pandilla al Rescate

Desde hace tres meses, la fundación La Pandilla Al Rescate se encuentra en una difícil situación. La vida de 30 perritos, que han encontrado cuidado y cariño en este refugio, está en peligro tras el cierre del lugar que los acogía todos los días. Sin un sitio seguro, estos animales vulnerables han tenido que trasladarse a un nuevo espacio.

Marcela Tabares, directora de la fundación, habló con La Red Zoocial contando las circunstancias: a mediados de junio, con el desalojo de los canes y sin encontrar otro sitio para hospedar a los caninos, ella optó por llevárselos a su casa, ubicada en La Calera, allí improvisó algunos corrales para alojar a los caninos, sin embargo, este espacio aún no tiene las condiciones adecuadas para ellos y necesita algunas reformas. “Logísticamente, no tengo la adecuación para tenerlos a todos (…) Todo está muy improvisado, no tienen donde refugiarse ni de la lluvia ni del sol”.

Aun con estas complicaciones, Marcela sostiene que este es el mejor lugar para tener a los perritos: “En el mejor sitio es aquí, están bajo mi cuidado”, aparte de su supervisión, la fundación tiene una persona encargada que se encarga de cuidarlos en este nuevo espacio.

Marcela ha soñado con crear un espacio donde estos animales no solo tengan refugio, sino también un entorno tranquilo y zonas verdes para correr, aprender y jugar. Sin embargo, la falta de fondos ha convertido este sueño en una lucha constante. “He estado buscando fondos durante tres meses (...) He tratado de todas las formas, rifas, ventas, pero no tenemos los fondos”, confiesa. Cada día que pasa, la situación se vuelve más crítica y el bienestar de estos peluditos está en juego.

Más allá del recurso económico, la Fundación La Pandilla Al Rescate pide la colaboración con materiales de construcción para hacer realidad ese refugio con todas las comodidades para estos 30 peluditos vulnerables que esperan un hogar. Cualquier ayuda que se pueda ofrecer, ya sea en forma de donaciones, materiales o incluso tiempo, será invaluable para transformar la vida de estos perros.

Si desea ayudar puede ponerse en contacto con Marcela Tabares al 3212598051 o en cualquiera de las redes de la fundación La Pandilla Al Rescate.

🆘Nada de lo que hago funciona: ni las ventas, ni la rifa, ni las donatones, nada😭Pero ellos están, sin un hogar y la fundación no los va a dejar atrás, por eso debemos adecuar su espacio . Nos ayudan consiguiendo estos materiales o si quieren, donarnos algo para comprarlos? pic.twitter.com/RsIikn0ayU — Marce Tabares 🐶 (@Marce_Tabares) September 19, 2024

La situación es urgente, y cada día que pasa aumenta el riesgo para estos animales. Si puede, únase a este esfuerzo y ayude a crear un futuro mejor para estos caninos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱