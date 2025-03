Veterinario descubre que perrito no estaba ciego: solo ignoraba a sus dueños

El perro había logrado que sus humanos creyeran que no podía ver, pero en realidad, solo mostraba un desinterés absoluto por lo que sucedía a su alrededor. Foto: Fundación Santas Patitas

Los perros son conocidos por ser los mejores amigos del hombre, pero algunos tienen características tan particulares que se ganan un lugar especial en el corazón de todos. Este es el caso de Don Luis, un canino de cuatro años que se volvió una sensación en las redes sociales gracias a un curioso malentendido.

Don Luis, un peludo que reside en el refugio Fundación Santas Patitas de Chile, fue llevado al veterinario porque sus cuidadores pensaban que estaba ciego. Sin embargo, el diagnóstico del especialista sorprendió a todos: su vista estaba perfectamente bien. Lo que en realidad ocurría era que el can simplemente ignoraba a todos las personas. El perro había logrado que sus humanos creyeran que no podía ver, pero en realidad, solo mostraba un desinterés absoluto por lo que sucedía a su alrededor.

La Fundación Santas Patitas fue la encargada de compartir el video del diagnóstico en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral. En el clip, se muestra el momento exacto en que el veterinario intenta llamar la atención de Don Luis. Al principio, el perro parece completamente ajeno a lo que sucede a su alrededor, pero al poco tiempo, reacciona con claridad, demostrando que no hay problemas de visión, solo una falta de interés en los intentos de sus cuidadores por captar su atención.

A pesar de su desinterés por seguir las órdenes de los cuidadores, la Fundación Santas Patitas tiene la esperanza de que, gracias a personalidad única, Don Luis pueda encontrar una familia que lo adopte. Sin embargo, recuerdan que la familia que lo reciba deberá aceptarlo tal como es: con su peculiar forma de ignorar lo que ocurre a su alrededor.

El video de Don Luis no solo ha causado risas, sino que también ha generado una ola de comentarios de otros dueños de perros que han vivido experiencias similares. Algunos usuarios compartieron anécdotas divertidas, como la de un perro que fue llevado al veterinario porque pensaban que no podía hablar, pero resultó ser solo un perro tranquilo. Otro contó cómo su perro fingió no comer hasta que le abrieron una lata de carne, devorándola en un minuto.

Las redes sociales se han llenado de historias de perros con personalidades únicas, y ahora, Don Luis es uno de los más queridos. La Fundación Santas Patitas espera que, tras la viralidad de su historia, este perrito encuentre pronto un hogar donde lo acepten con su carácter particular.

