09 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
¿Viajar en transporte público pone en riesgo a las mascotas? Maxi reabre el debate
La muerte de Maxi, un perro que viajó en la bodega de un bus y no sobrevivió al trayecto, destapó los vacíos legales que aún existen en Colombia para proteger a los animales de compañía durante sus desplazamientos
