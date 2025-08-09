No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

La Red Zoocial
Perros
09 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.

¿Viajar en transporte público pone en riesgo a las mascotas? Maxi reabre el debate

La muerte de Maxi, un perro que viajó en la bodega de un bus y no sobrevivió al trayecto, destapó los vacíos legales que aún existen en Colombia para proteger a los animales de compañía durante sus desplazamientos

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Vínculos relacionados

“Perra vida”: la serie que revela lo que los perros callan sobre Colombia
Este refugio en Bogotá está dando una nueva vida a los perros que nadie quiso
La Red Zoocial

La Red Zoocial

Temas Relacionados

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Peerros

Transporte

Ley

Congreso

Maxi

Viajes

Vacío legal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar