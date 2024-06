Video: perrito salvó a su dueño de un intento de robo en su propia casa en Bogotá

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado lunes, 3 de junio, en el barrio El Jazmín de la localidad de Puente Aranda, Bogotá. Foto: Freepik

Dante es un perro labrador de ocho años que recientemente se convirtió en héroe al salvar a su dueño de un intento de robo a manos de tres delincuentes armados. Los hechos, según contó el cuidador del canino, ocurrieron sobre las 9:20 p.m. del pasado lunes, 3 de junio, en la entrada de su vivienda ubicada en el barrio El Jazmín de la localidad de Puente Aranda, Bogotá.

“Yo estaba guardando el carro, cuando el portón estaba abierto, y ya me disponía a cerrar la puerta nuevamente, tres hombres armados me abordaron para hurtar el vehículo. Uno de ellos me pegó un cachazo en la cabeza para que le entregara las llaves del carro, ahí fue que Dante se asomó y yo le di la orden de que atacara en defensa propia”, contó a CityTv el tutor de Dante, quien no reveló su nombre por seguridad.

El canino reaccionó de manera inmediata: empezó a ladrar insistentemente y a perseguir a los delincuentes hasta que estos emprendieron la huida. La heroica acción del canino quedó registrada en videos de cámaras de seguridad que se compartieron y se viralizaron en redes sociales.

“Dante desde pequeño lo entrenamos para que fuera el guardián de la casa, este es su territorio. Siempre que alguien se acerca al portón, a la reja, él nos alerta, evidenciando que existe un animal de compañía y protector. Le dimos los entrenamientos básicos, él no tiene un entrenamiento policial o capacitado para la defensa. Es un perro de familia que simplemente quería defender a su hogar”, agregó el hombre.

#HEROE. Robo frustrado por la valiente acción de Dante, un perrito que salvó a su flia de un robo en el b/Santa Isabel (Bogotá) el pasado 3JUN sobre las 10PM. pic.twitter.com/srzMCniAhn — Colombia Oscura (@OscuraColombia) June 6, 2024

Al parecer, la banda delincuencial ya venía persiguiendo a su víctima desde hace varios metros y ya tenía plenamente identificados sus movimientos. Con lo que los criminales no contaban era con el entrenamiento y la valentía del canino.

“No sé si también captaron mi rutina porque a veces guardo el carro a esa hora, tenemos miedo de sacar el carro por lo mismo, porque no sabemos si ellos tomen represalias contra nosotros o si intenten desquitarse con el perrito”, dijo el hombre a El Tiempo.

Por su parte, la comunidad de Puente Aranda ha manifestado su apoyo y solidaridad con la familia, reconociendo la valentía de Dante.

