13 de octubre de 2025 - 03:40 p. m.

Video: policías rescatan a perrito atrapado en un techo en Cartagena

Un perrito criollo terminó en el techo de una casa en Cartagena y unos uniformados que iban pasando por la zona se las ingeniaron y, con una silla, lograron bajarlo sano y salvo. Estas acciones, por más insignificantes que parezcan, nos recuerdan que es posible actuar con empatía y cuidar todas las formas de vida.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

