Video: Rescatan a perro que quedó atrapado en unos cables de la luz

El perro quedó atrapado en los cables, al parecer, por perseguir a un gato. Foto: Plataforma Alto

En un video que se volvió viral en redes sociales quedó registrado el momento de pánico que vivió un perrito luego de quedar colgado en unos cables de energía, al parecer, por perseguir a un gato. Las cuerdas, que estaban suspendidas en el aire, evitaron que el canino cayera de una altura aproximada de 4 a 5 metros. “Por allá peleando con ese gato y vea dónde quedó ese perro, colgado en los cables”, se escucha decir al hombre que grabó el hecho.

Tras percatarse del suceso, los habitantes del sector se unieron para rescatar a la mascota. En las imágenes se puede observar cómo dos hombres, utilizando una escalera, llegan hasta el perro y los desenredan de los cables, mientras tanto, otro grupo de personas sostienen una sábana para amortiguar la caída del animal.

Después de varios minutos de angustia, el perro finalmente es liberado y cae en la sabana sano y salvo. Tanto vecinos como curiosos celebraron el acto. Aunque este particular suceso ocurrió en un barrio de Bogotá, no hay certeza de cuándo fue.

Tras conocer el video, diferentes usuarios en redes sociales resaltaron el rescate y lo clasificaron como un acto heroico. “Qué bonito cuando la gente se une para cosas buenas”, “Tremendos Héroes los que acudieron al rescate”, “Lo positivo en estos videos es la unión de las personas para sacar algo adelante”, “Valientes todos los que sumaron esfuerzos” y “Más gente así por favor”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Adoptar un perro es una gran responsabilidad. Desde el primer momento, usted se convierte en el principal responsable y cuidador del animal, por ende, tiene la obligación de brindarle todos los cuidados básicos para garantizar su bienestar, una buena relación y un desarrollo adecuado para que, a futuro, no lastime o dañe a las personas, animales o al ambiente en general.

Sin embargo, muchas personas desconocen sus obligaciones como tenedores responsables y creen que hacen un “buen trabajo” al satisfacer las necesidades básicas de su animal de compañía, pero no es así. Por ejemplo, cuando usted saca a su perro a pasear, debe llevar una bolsa para recoger los excrementos, debe sacarlo con correa para evitar accidentes y siempre identificarlo (así evitará que se pierda).

Andrea Millán, especialista en educación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, explica que al momento de la adopción es primordial pensar en darles todas “las condiciones necesarias para que ellos puedan estar en óptimas condiciones de salud, estables nutricionalmente, equilibrados, libres de dolor y de angustia, y también para que puedan expresar su comportamiento natural el cual garantizará que el animal goce de un bienestar y una excelente calidad de vida”.

Y aunque esto se lee como algo complicado de realizar, no lo es. Empiece por lo más importante: la esterilización, este procedimiento médico mejora la calidad de vida de los perros, aumenta el número de años que pueden vivir y disminuye la sobrepoblación.

“La esterilización es un procedimiento quirúrgico realizado por un médico veterinario, el cual va a necesitar un tiempo recuperación en el animal. Su finalidad es brindar calidad de vida y bienestar en cada paciente”, explica el IDPYBA. Consulte con su médico veterinario antes de programar el procedimiento, él se encargará de evaluar la salud general del perro y recomendar el mejor momento para la cirugía, además de brindarle información sobre los posibles riesgos.

También, bríndele un espacio seguro y cómodo para que su perro pueda dormir, llévelo al veterinario si ve que tiene algún dolor, lesión o enfermedad, establezca límites para saber qué puede hacer y en qué espacios puede estar y, por último, no lo maltrate ni lo corrija a los golpes. Recuerde que su perro es un reflejo de quién es usted. “No se trata de maltratar, golpear o usar la violencia, sino que realmente cuando decimos no, es no, y ser consecuentes”, agrega Andrea Millán.

Por esta razón, no se enoje o se estrese con su perro cuando no hace lo que le indica, ellos no entienden de la misma manera que nosotros. El abandono y maltrato animal nunca deben pasar por su mente, pues esta es una responsabilidad que usted asumió desde el primer día que decidió que quería compartir su vida con este compañero de cuatro patas.

