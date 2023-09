¡Ni un solo gol! El video del perro arquero que causa sensación en redes sociales

Imagen del perro en medio del partido de fútbol. Foto: TikTok: hernanmatta07

¿Le gusta el fútbol? Entonces es muy probable que ame el video de este perro criollo que se robó la atención durante un partido.

En el video, que fue compartido por el usuario @hernanmatta07 en TikTok, se ve cómo el animal atrapa el balón en varias ocasiones y está atento ante cualquier jugada del equipo contrario. Al lado suyo está un hombre (el de camisa azul) y es el encargado de lanzar la pelota, una vez el perro la tiene en su boca.

“Después de Linda Caicedo, llega ‘Firu, el arquero’”, dice el video que ya acumula más de 12 millones de reproducciones y 1.3 millones de me gusta en TikTok.

Aunque se desconoce dónde fue grabado el video y también el nombre real del perrito, varios usuarios en redes sociales quedaron flechados con el animal e incluso se preguntan si tiene un hogar, o si, por el contrario, pueden adoptarlo.

“Qué arquero, no pierde la vista el balón”, “Así no podrán hacer ninguna jugada táctica, se las para antes”, “La confianza del equipo que ni siquiera le dejan defensa”, “Cuando reencarne en un perro no diré nada, pero habrá señales”, “Todos estamos de acuerdo que es mejor que el Dibu”, “Es el portero Oliver Can”, son los comentarios que se leen en redes.

Incluso, algunas personas han bromeado al punto de decir que el perro debería formar parte de la Selección de Fútbol de Colombia. “Que lo contraten para la selección Colombia”, “Que le den su camiseta”, “Sería un gran compañero para Falcao”, dicen.

Lo único cierto hasta el momento es que el perro “tiene talento” para atrapar la pelota y que el equipo contrario perdió el partido. Tenga presente que al igual que este animal, hay miles más en las calles y todos están esperando encontrar un hogar lleno de amor y cariño. Ya está el arquero, solo falta encontrar a los otros 10 jugadores.

El video que muestra a una pequeña canina probando sus prótesis rosadas –que reemplazarían sus patas delanteras– ha capturado la atención de X, antes Twitter. En el pequeño clip se ve la alegría de la mascota tras poder movilizarse cómodamente, sin tener que arrastrarse.

La grabación muestra cómo su cuidadora se acerca al animal con sus nuevas patas, la mima y consiente por unos segundos, para luego ponerle las prótesis en sus extremidades. La perrita, emocionada, empieza a familiarizarse con el objeto que le permitirá correr y tener una mejor calidad de vida.

Estas prótesis están unidas por una banda elástica para dar mayor estabilidad a la canina mientras camina. Con dificultad se apropia de esta ayuda. Recorre las calles de su barrio y mueve la cola en señal de felicidad. La comunidad se ha enternecido con esta historia y ha apoyado a esta valiente perrita.

Principalmente, se destaca la fortaleza del animal, que a pesar de tener una condición física limitada, le enseña a los seres humanos a reponerse ante las dificultades. “La felicidad de ese perrito no tiene precio. Igual que el corazón de la persona que hizo esas patitas para que pudiera andar”, dice uno de los usuarios en la publicación.

