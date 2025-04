Woody creyó tener un hogar, pero lo devolvieron al refugio luego de tres días

En la calle, Woody ladraba a otros perros y gatos, lo cual fue interpretado también como un signo de agresividad. Foto: Huellitas Callejeras Barranquilla

Una historia tristemente común en el mundo del rescate animal ha vuelto a conmover las redes sociales. La fundación Huellitas Callejeras Barranquilla compartió el caso de Woody, un perro rescatado del maltrato callejero que fue adoptado con ilusión, pero devuelto apenas tres días después. La publicación, cargada de dolor y reflexión, pone en evidencia la falta de compromiso de algunas personas al momento de adoptar y la necesidad de promover una cultura de adopción más consciente y responsable.

Woody no tuvo una vida fácil. Sobrevivió en la calle, sufrió maltratos y, como muchos animales rescatados, cargaba con temores y secuelas emocionales. Aun así, desde su llegada al albergue, demostró ser un perro noble, cariñoso y agradecido. “Nunca nos tiró a morder”, explican desde la organización, destacando que, a pesar de su pasado, Woody siempre mostró buen comportamiento con el personal del refugio.

Todo parecía ir bien cuando, tras un riguroso proceso de selección, incluyendo entrevistas con una voluntaria psicóloga, Woody fue finalmente adoptado. Pero la alegría duró poco. Tan solo tres días después, fue devuelto. La razón que dieron sus adoptantes: “es agresivo”.

Desde el albergue explican que la conducta que mostró Woody en su nuevo hogar no fue más que una reacción natural al miedo y al entorno desconocido. Se volvió protector con su adoptante y le ladraba a otras personas de la casa, algo previsible cuando un animal con antecedentes de abandono es expuesto de forma repentina a tantos estímulos nuevos.

“Estaba rodeado de extraños y solo era cuestión de tiempo que perdiera el miedo”, escribieron en la publicación. “Pero me lo devolvieron diciéndole agresivo”. La decepción de quienes cuidan a Woody es evidente, especialmente porque la conducta del perro se explicó previamente y se ofreció asesoramiento sobre cómo manejarla.

La historia no termina ahí. En la calle, Woody ladraba a otros perros y gatos, lo cual fue interpretado también como un signo de agresividad. Pero en el refugio no se realizan paseos por ser una zona con alta presencia de moquillo, por lo que la calle era un territorio nuevo para él. Su reacción, nuevamente, era totalmente esperable.

En la publicación, Huellitas Callejeras Barranquilla se lamenta de los motivos que llevaron a la devolución: “que si no daba el paseo completo, que si ladraba, que si mordía su correa, que si dormía mucho…”. Señales de un perro que simplemente necesitaba tiempo, paciencia y amor para adaptarse.

Este caso expone una de las principales dificultades del trabajo de los rescatistas: que, pese a los esfuerzos por seleccionar adoptantes responsables, algunas personas no están verdaderamente preparadas para asumir lo que implica integrar a un animal rescatado a su vida. “Nuestro proceso fue impecable”, aseguran desde la fundación. “Pero a veces, por más que queramos, las personas son impredecibles y solo dicen palabras vacías”.

Woody no es el único perro que ha pasado por este tipo de experiencias. Lamentablemente, los casos de adopciones fallidas no son aislados. Muchas personas idealizan tener una mascota, sin considerar que los animales no vienen “perfectos” ni con un manual de conducta. Requieren trabajo, paciencia y mucho amor.

La publicación ha generado una ola de comentarios de apoyo y solidaridad con Woody y con la labor del refugio. También ha abierto un debate sobre la importancia de educar a la sociedad respecto a la adopción responsable y la necesidad de brindar tiempo de adaptación a los animales rescatados.

Desde Huellitas Callejeras Barranquilla esperan que la historia de Woody sirva para crear conciencia. Mientras tanto, él continúa en el albergue esperando una segunda oportunidad. Una que esta vez sí llegue cargada de compromiso real, paciencia y cariño incondicional.

