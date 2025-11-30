Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros
Yoga con cachorros: la experiencia que une bienestar emocional y adopciones responsables

En Colombia, el puppy yoga gana terreno como una práctica que combina bienestar emocional con la oportunidad de impulsar la adopción de animales rescatados.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
30 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
El puppy yoga es una clase de yoga suave que combina posturas tradicionales con la interacción de cachorros en adopción.
Foto: Puppy Yoga Medellín

Entre colchonetas, posturas de yoga y cachorros que corrían sin orden, Mandarina, una perrita rescatada con una ligera discapacidad en una de sus patas, terminó encontrando un hogar.

Esta perrita nació sin el radio en una de sus extremidades, condición que nunca le impidió moverse ni ganarse el afecto de quienes la veían. Fue rescatada por la Fundación Patas Urbanas, en Medellín, y comenzó a asistir a las sesiones de Puppy Yoga Medellín, un emprendimiento que mezcla bienestar con interacción animal. Aunque participó en cinco clases y cautivó...

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

