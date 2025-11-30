Yoga con cachorros: la experiencia que une bienestar emocional y adopciones responsables

El puppy yoga es una clase de yoga suave que combina posturas tradicionales con la interacción de cachorros en adopción. Foto: Puppy Yoga Medellín

Entre colchonetas, posturas de yoga y cachorros que corrían sin orden, Mandarina, una perrita rescatada con una ligera discapacidad en una de sus patas, terminó encontrando un hogar.

Esta perrita nació sin el radio en una de sus extremidades, condición que nunca le impidió moverse ni ganarse el afecto de quienes la veían. Fue rescatada por la Fundación Patas Urbanas, en Medellín, y comenzó a asistir a las sesiones de Puppy Yoga Medellín, un emprendimiento que mezcla bienestar con interacción animal. Aunque participó en cinco clases y cautivó...