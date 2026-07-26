Yogui vivió amarrado y dormía sobre láminas que lo cortaban, hoy busca familia

Yogui superó un entorno de maltrato y actualmente se encuentra listo para iniciar su proceso de adopción responsable. Foto: Fundación Adopta un Buen Amigo Chan

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Durante cuatro años, Yogui vivió en condiciones de cautiverio y abandono. Atado de manera permanente a una cadena y alimentado esporádicamente en recipientes antihigiénicos, el perrito sobrevivió en un espacio improvisado con láminas metálicas que le causaban heridas constantes al intentar descansar.

La situación del animal dio un giro definitivo tras la intervención de dos ciudadanos que reportaron el caso y coordinaron su rescate. A partir de ese momento, la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan asumió su custodia e inició de inmediato su protocolo de recuperación integral.

Actualmente, Yogui recibe atención veterinaria especializada, alimentación adecuada y los cuidados higiénicos requeridos. Debido a la falta de socialización durante sus primeros meses de vida, se identificó que puede presentar conductas temperamentales ante la presencia de otros machos, aspecto que se evalúa dentro de su proceso de rehabilitación.

En cuanto a su temperamento con los seres humanos, los encargados del refugio destacan que se trata de un animal afectuoso, receptivo al contacto físico y activo durante las caminatas.

La fundación confirmó que Yogui se encuentra disponible para adopción responsable. Se entregará a su familia definitiva con el esquema de vacunación al día, desparasitado y esterilizado. Los interesados en brindarle un hogar o en apoyar su proceso de manutención pueden contactar directamente a la Fundación Adopta un Buen Amigo Chan a través de sus canales oficiales.

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