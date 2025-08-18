🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
18 de agosto de 2025 - 08:38 p. m.
Pet Lover se toma Barranquilla: adopción y diversión para mascotas y sus dueños
Barranquilla se prepara para vivir el amor por las mascotas como nunca antes. En octubre, Pet Lover llega con tres mega eventos que incluyen feria con propósito, jornada de adopción, carreras solidarias y actividades de bienestar animal como vacunación, esterilización y desparasitación.
