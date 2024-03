¿Pieles de animales silvestres en bolsos, chaquetas y zapatos? Mejor no

¿Sabías que Hermès vende bolsos hechos con pieles de lagarto, avestruz, cocodrilo o caimán? Y lo peor es que no es la única maraca de “alta costura” que utiliza fauna silvestre en la fabricación de sus productos.

De acuerdo con One Green Planet, otras siete marcas de lujo usan pelaje y cuero de animales, en ocasiones exóticos, para crear sus productos y llevarlos a las pasarelas. Entre ellas, Louis Vuitton, Dior, y Fendi, entre otras.

Esta tendencia inició cuando los cavernícolas usaban las pieles de los animales que cazaban para protegerse del frío. Entonces, ¿por qué con el tiempo su uso empezó a verse como sinónimo de status social?

Resulta que chaquetas de cuero, entre otros objetos, fueron usados por estrellas como Michael Jackson, Madonna, y John Travolta, The Beatles y más, lo que popularizó su uso. Luego, la industria se aventuró a usar pieles en bolsos, vestidos y otras prendas de vestir, de una forma arriesgada, no solo por el aspecto estético, también porque se dieron cuenta de que el cuero puede durar décadas con el cuidado adecuado, no se desgasta ni se desvanece y es un material versátil. Asimismo, porque se ablanda y se vuelve más flexible a medida que envejece, también es fácil de limpiar y mantener porque es resistente al agua.

Claro está, sin importar que los beneficios fueran muchos, poco se pensaba en el bienestar animal. Por algo, en 2021, Hermès tenía en sus planes criar y sacrificar a más de 50,000 cocodrilos de agua salada para usar sus pieles. Lo que fue inaceptable para organizaciones como PETA, que incluso consideran como una aberración el uso de lana de oveja, ya que para ellos “no son tejidos que nos pertenecen y que tiene un dueño a quien se le ha robado violentamente”.

Sin embargo, han existido gobiernos que concuerdan con PETA, sobre el uso animal en la moda. En 2018, el Consejo Británico de la Moda votó para que la Semana de la Moda de Londres se volviera libre de pieles animales. Mientras tanto, en 2019, California, en Estados Unidos, aprobó una ley estatal que prohíbe la manufactura y venta de nuevos productos de piel, tras la promulgación de leyes similares en San Francisco y Los Ángeles.

En consecuencia, Burberry, Gucci, Chanel, Coach, Michael Kors, Versace, Armani y más quienes marcas han dejado de usar visón, zorro, chinchilla, conejo y otros tipos de piel.

