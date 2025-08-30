No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Por Amor a Rocky: la fundación que nació del amor a un perro callejero

Lo que comenzó con el rescate de un labrador viejo y herido en las calles de Bosa, en Bogotá, se convirtió en la fundación Por Amor a Rocky, un compromiso de vida que ha salvado cerca de dos mil animales.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo y Paula Andrea Saavedra Morales
30 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

Por Paula Andrea Saavedra Morales

Diseñadora gráfica de la universidad Santo Tomás, con énfasis en animación en 2D y 3D.@PauASMpsaavedra@elespectador.com

