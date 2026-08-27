¿Por qué a los gatos les gusta que les den palmadas en la parte trasera? ¿Es malo?

Gato Foto: Animales Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si convive con un gato, seguramente ha visto esta escena: está recibiendo cariño, levanta la cola, se acerca más y parece pedir algo. Para muchos humanos la respuesta es automática: unas palmaditas en la zona del lomo bajo y la cola. Pero aunque este gesto se ha vuelto casi un “lenguaje secreto” entre gatos y personas, hay una duda que vale la pena resolver: ¿es una muestra de afecto o puede afectar la salud del felino?

¿Es bueno o malo palmear a un gato?

Detrás de esta curiosa reacción hay una explicación: esa zona del cuerpo concentra una gran cantidad de terminaciones nerviosas, por lo que el estímulo puede resultarles agradable e intenso.

Pero ojo, según expertos en comportamiento felino de Purina, es importante diferenciar entre una palmadita y una caricia: mientras la primera es un contacto breve con pequeños golpecitos, la segunda es un roce continuo sobre el pelaje. La respuesta dependerá de cada animal, su personalidad, su estado de ánimo e incluso el entorno en el que se encuentre.

Algunos motivos que mencionan en Purina de este gusto son:

Es una zona muy sensible: la base de la cola tiene numerosas terminaciones nerviosas que pueden generar una sensación placentera cuando reciben un estímulo suave. En algunos gatos, este contacto puede favorecer la liberación de sustancias asociadas al bienestar, como la dopamina y la oxitocina.

Representa confianza: al ser una zona vulnerable, permitir que una persona la toque puede ser una señal de seguridad y confianza hacia su cuidador.

Hace parte de su comunicación: cerca de la cola los gatos tienen glándulas odoríferas que utilizan para dejar señales químicas. Cuando levantan la parte trasera durante las caricias, también pueden estar expresando comodidad o interacción social.

Puede recordarles el cuidado materno: algunos expertos señalan que este tipo de contacto puede relacionarse con las sensaciones que experimentaban cuando eran cachorros y recibían cuidados de su madre.

¿Puede hacerles daño?

Dar palmaditas suaves en la base de la cola no debería causar daño a un gato sano, siempre que se hagan con delicadeza y respetando sus señales. El problema no está en el gesto en sí, sino en la intensidad: un contacto demasiado fuerte, insistente o incómodo para el animal puede generar estrés o molestia.

Un gato que disfruta este tipo de interacción suele demostrarlo con señales como levantar la cola, acercarse más, ronronear o mantener una postura relajada. En cambio, si mueve la cola de forma brusca, aplana las orejas, intenta retirarse o cambia repentinamente su comportamiento, es una señal de que prefiere detener el contacto.

Además, existe un mito muy extendido en redes sociales que asegura que las palmaditas en la zona lumbar o cerca de la cola pueden causar daños en los riñones. Sin embargo, no hay evidencia científica que relacione las caricias o golpecitos suaves en esta zona con enfermedades renales en los gatos. Los riñones no se encuentran expuestos ni son afectados por este tipo de contacto cotidiano.

Esto no significa que los gatos sean invulnerables a los golpes. Un traumatismo fuerte, una caída, un accidente o un impacto considerable sí puede provocar lesiones internas y requiere atención veterinaria.

Si después de un golpe el gato presenta dolor, decaimiento, dificultad para caminar, problemas para orinar, sangre en la orina o cambios repentinos en su comportamiento, lo recomendable es acudir a un profesional para una valoración. La clave está en diferenciar entre un gesto de cariño y un impacto que pueda representar un riesgo para su salud.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱