Protección animal en Colombia para 2026: ¿qué esperar tras las leyes Ángel, Kiara y Lorenzo?

A propósito de las elecciones legislativas de este 8 de marzo, hablamos con dos lideresas del movimiento animalista para entender qué se espera en materia de protección animal en 2026.

Mariana Álvarez Barrero
21 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
En una ciudad de más de 8 millones de habitantes como Bogotá, las denuncias se ven frenadas por la escasez de agentes especializados en protección animal.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A pocas semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, Colombia se encuentra en un punto de inflexión para la causa animalista. Con el cambio de mandatos en el Congreso de la República, el país no solo evalúa el impacto de las leyes sancionadas en 2025, sino que proyecta una agenda donde la protección de los seres sintientes busca dejar de ser una promesa de campaña para convertirse en una política de Estado con recursos blindados.

Las leyes Ángel, Kiara y Lorenzo

El año 2025 cerró como uno de los más productivos en materia legislativa para el bienestar...

