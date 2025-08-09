¿Puede la tecnología reemplazar el cuidado humano de las mascotas?

Para evitar riesgos, consulte siempre con su veterinario antes de usar dispositivos tecnológicos que puedan contener componentes nocivos para su mascota. Foto: Unsplash

Durante siglos, los humanos han convivido con sus mascotas construyendo relaciones basadas en el afecto, la cercanía y la interacción constante. Hoy, en plena era digital, este vínculo atraviesa un proceso de transformación acelerado.

Los avances tecnológicos han cambiado desde la forma en que los alimentamos hasta la manera en que interactuamos con ellos, incluso cuando no estamos en casa. Lo que antes parecía propio de una película futurista, como una app que traduce maullidos o un robot que lanza premios, ya está disponible en...