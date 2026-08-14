¿Qué hacer en Expopet 2026? Estas son las actividades y experiencias que tendrá la feria

En un solo espacio habrán escenarios de actualización para profesionales, actividades, así como muestras comerciales, espacios académicos y de negocios. Foto: Getty Images

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En esta edición, Expopet reunirá a empresas, emprendimientos, organizaciones y profesionales del sector que presentarán productos, servicios y soluciones orientadas al cuidado, la salud y la calidad de vida de los animales de compañía. Comercios especializados, veterinarios, auxiliares veterinarios, zootecnistas, estilistas, adiestradores, residencias, albergues, zoológicos, clubes de raza y entidades protectoras, serán parte de esta edición.

“En esta XI edición de Expopet Colombia queremos invitar a las familias interespecie a planear su visita con anticipación, revisar la programación, identificar las actividades en las que desean participar y venir con los implementos necesarios para que tanto ellas como los animales de compañía a su cuidado disfruten un recorrido cómodo y agradable. La idea es que cada visita se viva con tranquilidad, bienestar y preparación, para aprovechar al máximo todo lo que la feria tiene para ofrecer”, señaló Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet en Corferias.

Actividades y experiencias para disfrutar durante la feria

La agenda de Expopet incluirá diferentes experiencias pensadas para compartir durante la visita y descubrir nuevas formas de relacionarse con los animales de compañía desde el cuidado, el aprendizaje y el disfrute.

Entre las actividades y escenarios ya mencionados en contenidos oficiales y en la información compartida para esta edición se encuentran Canisalto, la Escuela de la Felicidad, demostraciones, concursos y campeonatos profesionales, además de espacios como la Copa Internacional Felina, la copa de agility, canicross, Mi Criollo Más Bello, Aquascaping Bogotá y zonas de adopción.

El Espectador también estará presente en Expopet 2026 con una conversación especial junto al reconocido influencer Camilo Triana, moderada por la periodista Mariana Álvarez, en la que se abordará un tema que toca profundamente a quienes han compartido la vida con un animal de compañía, ¿cómo afrontar el duelo por la pérdida de una mascota?. La conversación se llevará a cabo este lunes 17 de agosto de 2026, a la 1:00 p. m., en el Pet Arena, y será un espacio para reflexionar sobre el vínculo que se construye con los animales, el proceso de despedida y las emociones que acompañan su pérdida.

De manera complementaria, la feria contará con una agenda académica dirigida al sector profesional, con charlas, capacitaciones y espacios de actualización alrededor del ecosistema pet.

Horarios, taquillas y boletería

Expopet abrirá sus puertas desde el 13 al 17 de agosto de 2026 en Corferias, Bogotá desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Las taquillas estarán habilitadas durante los días del evento para quienes prefieran adquirir sus entradas de manera presencial o resolver inquietudes relacionadas con el ingreso.

Horario de taquillas: Todos los días de feria de 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Beneficio 2 x1 para la comunidad de El Espectador

Los suscriptores de El Espectador y la comunidad de La Red Zoocial Club, podrán acceder al beneficio 2 x 1 en sus entradas para la feria, para hacer uso efectivo del mismo deberán presentar la cédula de la persona titular en taquilla y anunciarse como parte de la comunidad de El Espectador.

Si aún no eres parte de la comunidad que apuesta por el bienestar de nuestras mascotas. Únete aquí. 👉 https://trib.al/YHJdaGm