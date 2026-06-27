¿Quién controla a los maltradores de animales y por qué hoy pueden seguir adoptando?

El laberinto para evitar que una persona condenada vuelva a tener animales. Foto: Policía del Valle

Legalmente, los colombianos no deberíamos pagar el impuesto del 4x1000 desde el 13 de diciembre de 2024. Así lo estableció la reforma tributaria bajo la Ley 2277 de 2022. Sin embargo, si revisa sus extractos, notará que las entidades financieras continúan aplicando este cobro de manera sistemática.

El gran ausente en este escenario es el Gobierno nacional, puesto que una iniciativa propia se encuentra estancada debido a la falta de una reglamentación adecuada que promueva la integración tecnológica y operativa de todos los actores del sistema...