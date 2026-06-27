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¿Quién controla a los maltradores de animales y por qué hoy pueden seguir adoptando?

Del 4x1000 al bienestar animal, en Colombia las leyes se quedan en el papel por la falta de un Estado que las aplique en la calle.

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Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
27 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
El laberinto para evitar que una persona condenada vuelva a tener animales.
El laberinto para evitar que una persona condenada vuelva a tener animales.
Foto: Policía del Valle

Legalmente, los colombianos no deberíamos pagar el impuesto del 4x1000 desde el 13 de diciembre de 2024. Así lo estableció la reforma tributaria bajo la Ley 2277 de 2022. Sin embargo, si revisa sus extractos, notará que las entidades financieras continúan aplicando este cobro de manera sistemática.

El gran ausente en este escenario es el Gobierno nacional, puesto que una iniciativa propia se encuentra estancada debido a la falta de una reglamentación adecuada que promueva la integración tecnológica y operativa de todos los actores del sistema...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

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