¿Quién es Jinny Lu? la pug que fue “premiada” como la perrita más fea del mundo

Jinny lu fue la ganadora de este año del concurso del perrito más feo del mundo Foto: Getty Images

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Sus ojos saltones, su lengua siempre afuera y una expresión que difícilmente pasa desapercibida fueron suficientes para convertir a Jinny Lu en toda una celebridad. Esta pug de seis años acaba de ser coronada como la ganadora del concurso del “Perro más feo del mundo”, un título que, aunque pueda sonar poco halagador, esconde historia de resiliencia, rescate y segundas oportunidades.

Y es que la competencia va mucho más allá de decidir cuál perro tiene la apariencia más particular o dar por hecho de qué es bonito y qué es feo, una discusión que es totalmente subjetiva.

El certamen, de hecho, busca demostrar que la belleza también puede encontrarse en los lugares más inesperados y que aquello que para algunos puede ser una imperfección, para otros es precisamente lo que hace único a un animal y representa una celebración de sus historias y de todo lo que han logrado superar.

Organizado por la Asociación Agrícola de Sonoma-Marin, el concurso promueve la adopción de animales y busca demostrar que aquello que hace diferente a cada perro también puede ser motivo de celebración. Según la organización, el evento busca destacar sus “maravillosas personalidades” y recordar que “la verdadera belleza se presenta en todas las formas, tamaños y sonrisas”.

“Durante 50 años, este evento ha celebrado la singularidad de cada perro al tiempo que ha transmitido un importante mensaje de compasión, rescate y aceptación”, declaró Mandy Clendenen, directora ejecutiva de la organización agrícola, en un comunicado de prensa.

¿Cúal es la historia de Jinny Lu?

Antes de convertirse en la ganadora del concurso Jinny Lu tuvo que sobrevivir a una historia muy distinta a la que vive hoy. La pug fue encontrada dentro de una caja de madera, en medio de temperaturas bajo cero, en las montañas de Corea del Sur. Según la información sobre su rescate, habría estado en riesgo de terminar en el comercio de carne de perro.

Su historia cambió gracias al trabajo de dos organizaciones de rescate: Pug Rescue of Korea, en Long Beach, California, y Pug Hotel – Senior Pug Sanctuary, en Ukiah, California, donde recibió atención, cuidados y rehabilitación hasta estar lista para ser adoptada.

Hace cuatro años, Michelle Grady le abrió las puertas de su hogar y le dio la oportunidad de comenzar una vida completamente diferente. Al principio, la perrita era descrita como una mascota tímida. Sin embargo, con el paso del tiempo dejó atrás ese comportamiento y se convirtió en una fuente constante de energía y travesuras. Hoy disfruta acurrucarse con sus hermanos adoptivos, tomar el sol y recibir a las visitas.

También tiene algunas costumbres bastante particulares. Mientras Grady prepara la cena para la familia, Jinny Lu suele subirse sigilosamente a las sillas de la cocina para introducir su larga lengua en los platos de comida de todos. Y cuando no está causando estragos durante la cena, puede encontrársela frente al espejo, gritándole a su propio reflejo.

Pero sus travesuras no son lo único que la caracteriza. Esta pug también participa en actividades de voluntariado junto a otros caninos rescatados. Visita escuelas primarias para enseñarles a los niños la importancia de adoptar mascotas y también acompaña a pacientes en cuidados paliativos y a personas que viven en residencias para personas con problemas de memoria.

¿Cuál era el premio del concurso?

Jinny Lu ya conocía el escenario. En 2025 obtuvo el segundo lugar y, en su cuarta participación, finalmente consiguió la victoria entre los ocho perros que compitieron en la edición número 50 del certamen, celebrada durante la Feria del Condado de Sonoma, en Santa Rosa, California.

Los participantes del concurso son tratados como verdaderas estrellas: desfilan por una alfombra roja frente a un público que los recibe con aplausos y admiración. No solo por su apariencia, sino por el valor de sus historias y sus personalidades que hacen único a cada perro.

Además del reconocimiento, el triunfo le dejó a Jinny Lu y a su cuidadora un premio de USD 5.000, un trofeo y un viaje a Nueva York, donde la pug tendrá una aparición en el programa de televisión Today, de NBC. También aparecerá en latas de edición limitada de Mug Root Beer, uno de los patrocinadores del concurso.

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