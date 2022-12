¿Quiere una mascota?, estos perros y gatos buscan un hogar para toda la vida

Mono lleva más de tres años buscando un hogar que lo ame para toda la vida. Foto: Cortesía

Adoptar a un perro o gato es una gran decisión, le da oportunidad de compartir su vida con un amigo incondicional. No importa su tamaño, color o raza, todas las mascotas que buscan un hogar están dispuestas a transformar su entorno y el de su familia con una buena dosis de amor.

Recuerde que adoptar una mascota requiere un alto grado de responsabilidad, por lo tanto, debe evaluar si cuenta con la disponibilidad de tiempo y recursos para hacerse cargo de una y de esta forma evitar abandonos o posibles maltratos.

Si junto con su familia quieren adoptar una mascota, en La Red Zoocial le mostramos diez peludos que esperan un hogar que los ame para toda la vida. ¡Empecemos!

Le puede interesar: Familia encontró a su perro muerto en la noche de Navidad en Santa Marta

Nombre: René

Edad: 8 a 10 años.

Información: es un perrito ciego pero no tiene ninguna limitación y puede llevar una vida normal. Le gusta mucho salir al parque, ama ir de paseo en el carro, convive bien con otros peluditos, es muy juicioso, hace sus necesidades afuera, y es muy noble, amoroso y consentido.

¿Cómo adoptar?: Diligenciando el formulario que encontrará en One Opportunity.

Nombre: Canadá

Edad: 2 años.

Información: Canadá vivió mucho tiempo en la calle. Quedaba embarazada con frecuencia y algunas personas vendían sus crías aunque no estuvieran listas para separarse de su mamá. Es muy noble, inteligente y fiel.

¿Cómo adoptar?: DIligenciando el formulario que encontrará en Rescatadogs.

Le puede interesar: (VIDEO) Modelo uruguaya se hace amiga del “ave más peligrosa del mundo”

Nombre: Cayetana

Edad: 2 años.

Información: Cayetana fue rescatada minutos después de ser arrollada por un vehículo donde perdió uno de sus ojitos, se realizó cirugía y se recuperó. Es una gatita tricolor dispuesta a dar mucho amor.

¿Cómo adoptar?: Diligenciando formulario que encontrará en Fundación El Reino de los Gatos.

Nombre: Dora

Edad: 2 años.

Información: es una gata rescatada por esta fundación que lleva más de un año esperando un hogar para toda la vida. Es dócil, tierna y juiciosa, ideal para cualquier hogar amoroso y responsable.

¿Cómo adoptar?: Diligenciando formulario que encontrará en Fundación El Reino de los Gatos.

Le puede interesar: (Fotos) ¿Busca un perro grande? Estos animales lo sorprenderán

Nombre: Milk

Edad: 6 años.

Información: es tamaño mediano, convive perfecto con otros perros y gatos. Sufre de incontinencia, por lo tanto, necesita usar pañal dentro de la casa para evitar accidentes. Se encuentra desparasitada, vacunada y esterilizada.

¿Cómo adoptar?: Diligenciando el formulario que encontrará en One Opportunity.

Nombre: Zelda

Edad: 3 meses.

Información: fue abandonada junto a una camada en un potrero de Zipaquirá. Llegó muy delicada a la veterinaria luego de su rescate pero se estabilizó gracias a los cuidados y medicamentos. ¿Le gustaría darle una patita para toda la vida?

¿Cómo adoptar?: Diligenciando el formulario que encontrará en Rescatadogs.

Nombre: Azai

Edad: 1 año

Información: era maltratado por su familia pues le ponían un bozal muy pequeño, lo que no le permitía llegar a la comida y el agua que le daban los vecinos. Se tuvo que negociar un precio con su dueño para que lo entregara. Es un hermoso perro mediano y está vacunado, castrado y desparasitado.

¿Cómo adoptar?: Diligenciando el formulario que encontrará en Rescatadogs.

Le puede interesar: ¿Para qué sirven los bigotes de los gatos?

Nombre: Matilda

Edad: 5 años

Información: fue encontrada por una rescatista y tras valorarla, se dieron cuenta de que, al parecer, era usada en un criadero por debido al maltrato en su cuerpo. Llegó con sarna, alergia y problemas en su cuerpo.

¿Cómo adoptar?: Diligenciando el formulario que encontrará en Rescatadogs.

Nombre: Figaro

Edad: adulto

Información: es un gato naranja juguetón y muy activo. Está desparasitado, vacunado y esterilizado. Le gusta jugar con cajas de cartón y convive solo con gatos.

¿Cómo adoptar?: Puede comunicarse al 301 635 57 40 o escribir un mensaje directo a la fundación Adopciones Pelos y Manchas.

Nombre: Mono

Edad: 8 años

Información: Mono tiene cataratas no operables, por lo que no puede ver por un ojo y el otro tiene vista parcial. Requiere un tratamiento que consiste en la aplicación de una gota diaria en cada uno de sus ojos para evitar el deterioro de su vista y la inflamación de los tejidos. Esto no evita que sea un perro alegre y juguetón.

¿Cómo adoptar?: Puede enviar un correo electrónico a adelita.adopciones@gmail.com, comunicarse al 315 3929062 con Diana Santoyo o al 3158548571 con Gabriela Larrota.

Nombre: Robinson

Edad: año y medio

Información: es de tamaño mediano, enérgico, y juicioso. Ama a los humanos y le encanta dar paseos en el parque. Está esterilizado y se encuentra en búsqueda de una familia que lo ame para toda la vida.

¿Cómo adoptar?: Puede contactarse con Valentina Jiménez al 321 252-6459.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com