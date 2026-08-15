Rastrea Huellas: la app gratuita para encontrar y reunir mascotas tras el terremoto

Los creadores de la herramienta hacen un llamado a la ciudadanía, refugios y organizaciones de protección animal para compartir la aplicación. Foto: arya_the_husky

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Luego del fuerte temblor registrado el pasado 10 de agosto, cientos de familias continúan en la búsqueda de sus mascotas desaparecidas durante la emergencia. Ante esta situación, nació Rastrea Huellas, una plataforma digital de acceso gratuito diseñada para facilitar el reporte y la localización de animales perdidos.

La iniciativa surgió tras identificar la alta cantidad de publicaciones en redes sociales sobre perros y gatos que no habían logrado regresar a sus hogares tras el sismo. Con el objetivo de centralizar la información y agilizar los reencuentros, la aplicación permite a los usuarios publicar reportes detallados, tanto si están buscando a su mascota como si han encontrado a un animal extraviado en la calle.

¿Cómo funciona la herramienta?

Reportes rápidos: permite registrar animales perdidos o encontrados con fotografía, ubicación y datos de contacto.

Acceso universal: la plataforma es completamente gratuita y está abierta al público general, rescatistas y albergues.

Red de apoyo: busca crear una comunidad colaborativa para difundir los casos de manera más eficiente que en redes convencionales.

Los creadores de la herramienta hacen un llamado a la ciudadanía, refugios y organizaciones de protección animal para compartir la aplicación y lograr que la información llegue al mayor número de personas posible, maximizando así las probabilidades de que más mascotas vuelvan a sus hogares.

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