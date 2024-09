Rescatan a dos monos tití en casa de Bucaramanga: los tenían como mascotas

Los monos tití cabeciblancos no son mascotas, son ejemplares silvestres que deben vivir en libertad. Foto: EFE - ASOCARS

Los animales silvestres, como los monos, tigrillos y zorros, no son mascotas y deben vivir en su hábitat natural, no en una casa con humanos. En muchas ocasiones, las personas adquieren a estas criaturas por su belleza exótica, pero no comprenden el daño que generan, pues ellas cumplen un papel crucial en el medio ambiente.

Esta semana, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) anunció el rescate de dos monos tití cabeciblancos (Saguinus Oedipus), que eran tenidos como mascotas de manera ilegal.

Los ejemplares, macho y hembra, fueron ingresados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) para comprobar su estado de salud y posterior tratamiento veterinario. Los primates llegaron con cierto grado de amansamiento, porque habían estado cinco meses en cautiverio. El macho estaba en buenas condiciones de salud, pero la hembra llegó con signos de desnutrición y dificultades en su tren posterior que no le permitían un desplazamiento adecuado.

“Nos dimos cuenta del mal estado de salud de la ejemplar hembra, y ya instauramos el tratamiento médico y nutricional adecuado, con el cual lograremos que este animal se desplace normalmente y también recupere su buen estado nutricional”, explicó Vladimir Quintero Sánchez, médico veterinario y Coordinador del CAV de la CDMB, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con Fabián Andrés Córdoba Hernández, médico veterinario de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de la CDMB, las personas que tenían a los primates en cautiverio solicitaron su tenencia legal. Ante esto, la entidad ambiental negó dicha solicitud. “La sentencia T-146 de 2016, en la Segunda Sala de Revisión de la Corte Constitucional, estableció que la fauna silvestre pertenece al Estado colombiano y no a los particulares, por ende, dejó muy claro que se debe preservar el cuidado y la liberación en su hábitat natural de estas especies”, informó el experto.

Después de su proceso de recuperación, los dos animales serán trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, en Antioquia. Allí ingresarán al programa nacional de rehabilitación de la especie y cuando estén mucho mejor, y puedan movilizarse, alimentarse y defenderse por sí mismos, serán liberados en su hábitat natural.

Recuerde: los animales silvestres no son mascotas, ellos deben permaneces libres en su hábitat natural y no en una casa. ¡Denuncie el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre!

