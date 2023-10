Rescatan a una serpiente que se encontraba atrapada en una botella de plástico

Los expertos identificaron que esta era una serpiente bothriechis schlegelii, mejor conocida como víbora de pestañas. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, autoridad ambiental urbana en Medellín y Antioquia, dio a conocer recientemente el rescate de una víbora de pestañas que se encontraba atrapada en una botella de plástico.

De acuerdo con la entidad, la serpiente fue hallada por un equipo de operarios que ejecutaban arreglos en la vía regional a la altura del municipio de Bello. Los expertos creen que, de no haber atendido el caso rápidamente, el animal pudo haber muerto por asfixia.

“Gracias al reporte oportuno, nuestros profesionales de emergencias de fauna silvestre lograron llegar a tiempo y atender a este individuo. Durante el triage, los médicos veterinarios encontraron que la víbora se estaba asfixiando por estar atrapada en la botella; sin embargo, después de la valoración médica del animal, evidenciaron que era un individuo sano, activo y con buen desplazamiento”, informó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de sus redes sociales.

Los expertos identificaron que esta era una serpiente bothriechis schlegelii, mejor conocida como víbora de pestañas. Este individuo, común de América Central y América del Sur, resalta por su aspecto llamativo que advierte su naturaleza venenosa. Pese a eso, no suelen ser de gran tamaño y raramente son mortales para los seres humanos.

Tras el buen pronóstico de salud, la serpiente fue liberada de manera controlada en un hábitat seguro. La entidad ambiental también recordó la importancia de esta especie dentro de los ecosistemas del territorio.

“La bothriechis schlegelii juega un papel crucial en el equilibrio ecológico al regular las poblaciones de presas, como controlador de plagas, y participar en la dispersión de semillas. Recuerda que todos los animales silvestres cumplen un rol ecosistémico que benefician a todo el territorio metropolitano, por eso te invitamos a no atentar contra sus vidas y tampoco extraerlos de su hábitat natural”, concluyó la entidad.

Si encuentra fauna silvestre herida, atropellada o vulnerable, puede comunicarse a la línea de emergencias 304 630 0090.

La veterinaria en fauna silvestre Luz Rodríguez Garay considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Garay.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

