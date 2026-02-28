Publicidad

Rescate de animales en desastres naturales: avances y retos tras inundaciones en Córdoba

La emergencia en Córdoba volvió a poner sobre la mesa una discusión pendiente sobre el lugar que ocupan los animales dentro de la gestión del riesgo y la forma en que se garantiza su protección en medio de la crisis.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
28 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Ciudadanos y organismos de socorro trabajan de manera conjunta para proteger la vida animal en la crisis.
Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Las inundaciones provocadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba no solo han dejado miles de personas damnificadas. También han afectado a perros, gatos, caballos, ganado y fauna silvestre que quedaron atrapados entre las aguas, sin posibilidad de escapar. Algunos han sido hallados sobre techos, aferrados a escombros o esperando en medio de la devastación.

Muchos de estos animales han sido rescatados gracias a la labor de los equipos de socorro y de ciudadanos voluntarios que han actuado para proteger sus vidas. Por primera vez,...

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

