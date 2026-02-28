Rescate de animales en desastres naturales: avances y retos tras inundaciones en Córdoba

Ciudadanos y organismos de socorro trabajan de manera conjunta para proteger la vida animal en la crisis. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Las inundaciones provocadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba no solo han dejado miles de personas damnificadas. También han afectado a perros, gatos, caballos, ganado y fauna silvestre que quedaron atrapados entre las aguas, sin posibilidad de escapar. Algunos han sido hallados sobre techos, aferrados a escombros o esperando en medio de la devastación.

Muchos de estos animales han sido rescatados gracias a la labor de los equipos de socorro y de ciudadanos voluntarios que han actuado para proteger sus vidas. Por primera vez,...