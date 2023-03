Salvar peluditos: una segunda oportunidad para las mascotas no convencionales

Kora fue el segundo animal rescatado por Alexandra. Foto: Cortesía

La tenencia de “mascotas no convencionales” que incluyen animales como palomas, pavos reales, gallinas, minipigs, hurones, conejos, lagartos exóticos, erizos africanos, entre otros, no está regulada en el país, pero algunas personas siguen optando por este tipo de animales.

No obstante, su tenencia requiere del apoyo de varias entidades como el Ministerio del Ambiente o el Instituto Colombiano Agropecuario para no realizar una ilegal por desconocimiento. Si tiene este tipo de mascotas en la casa, los expertos recomiendan esterilizarlos, castrarlos, vacunarlos y asesorarse bien de médicos veterinarios.

No obstante, varias personas, por falta de conocimiento o asesoramiento, deciden abandonar a estos animales que ya han generado un vínculo con los seres humanos y, por lo tanto, es más difícil dejarlos en libertad.

Alexandra Gómez tiene 35 años y desde hace tres años se dedica a rescatar a este tipo de animales porque, según ella, su tenencia se convirtió en una tendencia y las personas las compran compulsivamente sin tener en cuenta sus cuidados. “Un día una amiga tenía un conejito que le dejaron, pero no sabía que hacer con él, los vecinos se lo pedían para comérselo y ella no quería eso para él, entonces me dijo que lo ayudara y yo decidí adoptarlo” comentó a La Red Zoocial.

Le puede interesar: Burros, orcas y osos, los animales “actores” en cine y televisión

La mujer no sabía sobre sus cuidados y decidió decirle a la veterinaria de sus perros que la guiara, “ella me explicó que solo era médica de animales convencionales y que para este tipo de especies existe una especialidad llamada médico veterinario de animales exóticos” comentó. Entonces pudo contactar a María Cecilia Piedrahita, médica veterinaria especializada en este tipo de especies y, tras una revisión, se dieron cuenta de que se trataba de un macho.

Así fue como surgió el primer rescate de Alexandra, un conejo llamado Pepe Gray que se robó las miradas de todas las personas y fue adoptado. Posteriormente, la mujer presenció algunos casos increíbles, como el de Anne, una conejita de tres meses que era maltratada por su familia, “decidieron comprarla y dársela a los niños como juguete, entonces la metían en la lavadora, encendida, y además le ponían jabón, por esta razón tuvo ácaros y se llenó de heridas. Lloré cuando la recibí porque no podía caminar bien del dolor”, cuenta con tristeza.

Actualmente, tiene a su cargo 14 conejos, en la ciudad de Medellín y Bogotá, en diferentes hogares de paso debido a que no cuenta con sede física porque, según cuenta, estos animales son muy territoriales y no se pueden unir unos, deben vivir mínimo de a dos, pero, para ello, se debe hacer un presupuesto de socialización que puede tardar de unos días a meses. “Además, necesitaría un espacio demasiado grande para que cada uno tenga su propio hábitat”.

Le puede interesar: Niño le canta a su perrita “Sky Full of Stars” de Coldplay y la banda reacciona

¿Cómo puede ayudar?

Lo primero que debe tener en cuenta es que estos animales, al igual que las mascotas convencionales, necesitan un hogar para toda la vida y, al adoptarlos, usted debe estar dispuesto a aprender sus cuidados correctos a través de un médico veterinario experto en estos animales. Adicionalmente, debe adquirir un compromiso de esterilización y revisiones médicas cada seis meses, además de tener un espacio adecuado para que el animal sienta que está en su entorno natural.

Es muy importante que cuente con la capacidad económica para comprar sus alimentos y realizar visitas periódicas al veterinario. También debe ser consciente de que no obtendrá un animal de compañía con las mismas necesidades de un perro o gato y que, por el contrario, son mucho más delicados.

Si no quiere adoptar, puede apadrinar a alguno de estos animales y dar un aporte económico para algunos casos especiales. También puede realizar donaciones de única vez o esporádicas de alimentos u objetos necesarios para su bienestar.

Le puede interesar: Perros de hocico chato: ¿por qué varios países buscan reducir su reproducción?

Lo que debe saber si quiere tener alguno de estos animales como mascota

🐾Como lo comentamos anteriormente, debe asesorarse con las entidades dispuestas para tal fin, de forma que no incurra en procesos de compra o adopción ilegales.

🐾Debe ser constante y dedicado con el animal debido a que su alimentación se basa en vegetales orgánicos frescos, por lo que se deben lavar muy bien, y tenerles a disposición vegetales 24 horas.

🐾En caso de alguna enfermedad, debe tener la disponibilidad y el dinero para su atención porque el margen de tiempo para ayudarlos es corto antes de que pierdan su vida.

🐾Son animales crepusculares, por lo tanto, debe tener en cuenta que su mayor actividad será en la tarde noche y, por ello, se deben tener espacios seguros para ellos.

🐾No olvide que debe cortar sus uñas y asear sus genitales y oídos, tenerles tapetes blandos y agua fresca.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com