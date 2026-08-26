Samuelito: el gato que llegó a una fundación con una condición grave y ahora necesita ayuda

Samuelito Foto: tomado de redes

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Samuelito apenas tiene unos meses de vida, pero ya ha tenido que soportar condiciones que ningún animal debería enfrentar. Este pequeño gato llegó a la Fundación Michi Ayuda, en Bogotá, proveniente de Malambo, Atlántico, en un delicado estado de salud, según informó la organización.

Su caso pone de manifiesto una realidad que enfrentan muchos animales que viven en las calles, expuestos a accidentes, peleas, enfermedades y otras situaciones que pueden poner en riesgo su vida.

Y es que cuando Samuelito llegó a la fundación, los veterinarios encontraron un panorama especialmente delicado. El gatito presenta parálisis en las patas traseras y en la cola, una condición que le impide controlar sus esfínteres. Por esta razón, se orina y se ensucia constantemente, haciendo que la zona afectada permanezca en contacto con la orina y agravando las lesiones y quemaduras que ya presenta.

A esto se suma una fuerte inflamación e infección en los testículos y el escroto. Al momento de recibirlo, sus genitales estaban expuestos y cubiertos de tierra, piedras y suciedad, lo que había favorecido la aparición y el avance de graves quemaduras e infecciones. Su estado requiere atención veterinaria y cuidados constantes para evitar que las lesiones sigan empeorando.

¿Qué pasará con el gato?

Ahora, uno de los principales objetivos de los veterinarios es determinar qué provocó la parálisis de sus patas traseras y de su cola. Para conocer el origen de esta condición, necesitan realizarle una radiografía de la columna y la zona afectada, con la que podrán establecer si el daño está relacionado con un accidente, un trauma o si, por el contrario, se trata de una condición congénita.

Sin embargo, mientras se determina qué ocurrió, Samuelito necesita atención veterinaria urgente para controlar sus problemas urinarios y es que existe el riesgo de que desarrolle una obstrucción urinaria, una complicación que puede agravarse rápidamente y poner en riesgo su vida.

Por esta razón, entre los procedimientos que necesita está una urostomía perineal, una cirugía que busca crear una nueva abertura para facilitar la salida de la orina y reducir el riesgo de futuras obstrucciones.

Para realizar este procedimiento y cubrir los gastos asociados a su atención, la Fundación Michi Ayuda necesita reunir COP 700.000. Este dinero permitirá cubrir la cirugía, la anestesia inhalada, los medicamentos y un día de hospitalización, además de contribuir a que Samuelito pueda continuar con el tratamiento que requiere.

La fundación advierte que Samuelito no podrá volver a caminar, pero con el tratamiento adecuado puede tener una oportunidad de recuperarse, controlar sus complicaciones y, sobre todo, vivir sin el dolor que hoy enfrenta.

Quienes quieran ayudar pueden hacerlo mediante una donación o apadrinando parte de su tratamiento. Cada aporte, sin importar el monto, puede contribuir a cubrir los gastos veterinarios que necesita.

La Fundación Michi Ayuda habilitó el siguiente número para recibir aportes:

DaviPlata / Nequi: 320 213 9928

Si no puede donar, también puede compartir la historia de Samuelito. Difundir su caso puede ayudar a que llegue a más personas y aumentar sus posibilidades de recibir la atención que necesita.

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