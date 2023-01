Secuestraron loro en Barranquilla y su dueña pagó $70.000 por el rescate

Imagen de archivo Monchy, como se llama el loro, despertaba todas las mañanas a su dueña, Lilly González, que una mañana extrañó su canto y se percató que lo habían secuestrado. Foto: ProAves

Para muchas personas, una mascota es un miembro fundamental de su familia. Representan compañía, amor, respeto y un ser querido que está en las buenas y en las malas. Por eso cuando algo les pasa es normal que sus dueños se preocupen y hagan hasta lo imposible para asegurar su bienestar.

Con tristeza, una barranquillera denunció el 23 de enero que un miembro de su familia, su loro mascota, fue secuestrado en la madrugada del día anterior por varios sujetos que ingresaron al patio de su casa y le exigieron una suma de 70.000 pesos por el rescate del ave.

La dueña de Monchy, como se llama el loro, fue identificada como Lilly González, una mujer de 60 años que contó que todos los días, en la mañana, era el loro quien funcionaba como su despertador, por lo que a Lilly le extrañó haberse levantado el 22 de enero sin el cantar de Monchy.

Luego de levantarse preocupada por el bienestar de su mascota, Lilly corrió hasta el patio de su casa a buscarla. Luego de un rato se dio cuenta de que no estaba.

Lilly comentó que salió de su casa a pedir la ayuda de sus vecinos y las autoridades cuando una mujer se le acercó y le aseguró que debía pagar una suma de 70.000 pesos para poder recuperarlo.

“Yo salí de mi casa para buscar ayuda entre mis vecinos. En ese momento, se me acerca una tipa y me dice que ella sabía quiénes lo tenían, hasta me los describió, pero me aseguró que tenía que entregar la suma de 70.000 pesos para poder recuperarlo”, comentó a varios medios de comunicación. “No me pueden exigir ese dinero porque el loro es mío, lo vengo cuidando desde hace más de 15 años”, apuntó.

Luego de la extorsión que vivió Lilly, sus vecinos realizaron una colecta para reunir el dinero que solicitaban por Monchy. Después na persona desconocida que se comunicó por llamada telefónica con Lilly, le puso una cita para la entrega del dinero y del animal.

“Me lo entregó a un costado de la calle, no tengo idea de quién era porque nunca lo había visto. Solo me indicó que lo habían enviado para entregarme el loro y fue ahí cuando decidió devolvérmelo, en momentos en los que le di el dinero en sus manos. El lorito me gritó, me puse contenta, él es como un hijo”, finalizó Lilly.