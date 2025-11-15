“A veces la gente minimiza este duelo, pero quienes lo viven saben lo profundo que es. Quise ponerle palabras a ese vacío que dejan los animales”, dijo la autora. Foto: Grupo Planeta

Vivimos en un mundo que va con prisa. Uno donde todo se mide en productividad, resultados y apariencias, y donde detenerse a sentir parece casi un lujo. En medio de esa velocidad, se olvida que hay derecho al duelo: a parar, a llorar, a extrañar sin culpa. También cuando quien falta no es una persona, sino un animal de compañía que compartió silencios, rutinas y afectos tan profundos como cualquier otro amor.

Sobre ese derecho a doler y a sanar escribe la tanatóloga y autora mexicana Gaby Pérez Islas en su nuevo libro Tu huella en mi...