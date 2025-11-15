Logo El Espectador
La Red Zoocial
“Si el amor fue real, el dolor también lo será”: cuando el duelo tiene cuatro patas

Gaby Pérez Islas presenta Tu huella en mi vida, un libro donde explora el duelo por los animales de compañía y el amor que sobrevive a la ausencia.

Mariana Álvarez Barrero
15 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
“A veces la gente minimiza este duelo, pero quienes lo viven saben lo profundo que es. Quise ponerle palabras a ese vacío que dejan los animales”, dijo la autora.
Foto: Grupo Planeta

Vivimos en un mundo que va con prisa. Uno donde todo se mide en productividad, resultados y apariencias, y donde detenerse a sentir parece casi un lujo. En medio de esa velocidad, se olvida que hay derecho al duelo: a parar, a llorar, a extrañar sin culpa. También cuando quien falta no es una persona, sino un animal de compañía que compartió silencios, rutinas y afectos tan profundos como cualquier otro amor.

Sobre ese derecho a doler y a sanar escribe la tanatóloga y autora mexicana Gaby Pérez Islas en su nuevo libro Tu huella en mi...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

