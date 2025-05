Sin agua y en un guacal: rescatan a mono abandonado en la bodega de un bus

El mono capuchino es una especie nativa de América Latina y protegida por la legislación ambiental colombiana. Foto: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Una escena desgarradora sorprendió a las autoridades durante un operativo de control en la carretera entre Armenia y Sevilla: en la bodega de un bus intermunicipal, entre maletas y cajas, fue hallado un mono capuchino de frente blanca. El animal se encontraba encerrado en un guacal, sin agua ni cuidados básicos.

El hallazgo fue realizado por la Policía, que al inspeccionar el compartimiento de equipaje encontró al animal solo y visiblemente alterado. El conductor del vehículo aseguró no tener conocimiento de la presencia del mono, y ningún pasajero asumió la responsabilidad por su transporte, probablemente por temor a las consecuencias legales. Así, fue dejado atrás como si se tratara de un objeto más.

El ejemplar fue entregado a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que lo trasladó de inmediato al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Allí, un equipo de veterinarios y biólogos evaluará su estado físico y conductual, pues todo indica que el primate convivía en un hogar humano y era tratado como una mascota.

“La fauna silvestre no es mascota, ni entretenimiento, y mucho menos equipaje de bodega. Es vida y merece respeto”, señalaron voceros de la entidad, reiterando el llamado a la ciudadanía a no participar en la tenencia ilegal de especies silvestres, una práctica que no solo es ilegal, sino que causa graves daños físicos y psicológicos a los animales.

El mono capuchino de frente blanca (Cebus albifrons) es una especie nativa de América Latina y protegida por la legislación ambiental colombiana. Casos como este evidencian que el tráfico y la tenencia ilegal de fauna siguen siendo una problemática vigente en el país, pese a los esfuerzos de control y concienciación.

