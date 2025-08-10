No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Sin reglas claras: el transporte público sigue siendo un riesgo para los animales

Maxi murió asfixiado en la bodega de un bus. Homero, en la de un avión. A pesar de que las mascotas son consideradas seres sintientes, en Colombia su transporte aún depende del azar, la desinformación o la indiferencia.

Mariana Álvarez Barrero
10 de agosto de 2025 - 07:00 p. m.
A falta de una norma unificada, cada empresa impone sus propias condiciones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aunque en Colombia las mascotas son reconocidas legalmente como seres sintientes desde 2016, su transporte en medios públicos sigue dependiendo del criterio de terceros, sin garantías claras. La muerte reciente de Maxi, un perro que viajaba en un bus, y otros casos similares demuestran que el transporte público continúa siendo un punto ciego en la legislación, pese a los esfuerzos por mejorar el bienestar animal en otros ámbitos.

El pasado 19 de julio, Maxi, un perro de año y medio, viajaba con su familia en un bus de la empresa...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

