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¿Tiene mascotas y vive en un conjunto residencial? Esto es lo que puede y no puede hacer

La reciente decisión de la Corte Constitucional de prohibir que los conjuntos residenciales restrinjan el uso de los ascensores a quienes estén acompañados de sus animales de compañía volvió a poner sobre la mesa una pregunta frecuente: ¿qué pueden exigir realmente las administraciones y cuáles son los derechos y deberes de quienes tienen mascotas? Esta es una guía para resolver las principales inquietudes.

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Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Laura Tatiana Vargas Lizarazo
18 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Los propietarios de mascotas pueden transitar con sus animales por las áreas comunes, siempre que cumplan las normas de convivencia, higiene y seguridad.
Los propietarios de mascotas pueden transitar con sus animales por las áreas comunes, siempre que cumplan las normas de convivencia, higiene y seguridad.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Iuliia Zavalishina

La decisión de la Corte Constitucional de proteger el derecho de una mujer a utilizar el ascensor de su conjunto residencial junto a su perro volvió a poner en conversación un debate frecuente en las propiedades horizontales: ¿hasta dónde pueden llegar las administraciones para regular la convivencia con animales de compañía?

El caso comenzó cuando Teresa, residente de un conjunto residencial, interpuso una acción de tutela después de que la administración le prohibiera usar el ascensor con Júpiter, uno de sus cuatro perros. La mujer explicó...

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

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