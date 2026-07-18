¿Tiene mascotas y vive en un conjunto residencial? Esto es lo que puede y no puede hacer

Los propietarios de mascotas pueden transitar con sus animales por las áreas comunes, siempre que cumplan las normas de convivencia, higiene y seguridad. Foto: Getty Images/iStockphoto - Iuliia Zavalishina

La decisión de la Corte Constitucional de proteger el derecho de una mujer a utilizar el ascensor de su conjunto residencial junto a su perro volvió a poner en conversación un debate frecuente en las propiedades horizontales: ¿hasta dónde pueden llegar las administraciones para regular la convivencia con animales de compañía?

El caso comenzó cuando Teresa, residente de un conjunto residencial, interpuso una acción de tutela después de que la administración le prohibiera usar el ascensor con Júpiter, uno de sus cuatro perros. La mujer explicó...