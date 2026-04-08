¿Tiene tapitas en casa? En Bogotá realizarán una Tapatón para ayudar a animales rescatados

Cada tapa plástica recolectada se transforma en ayuda para animales en situación de vulnerabilidad. Foto: Tapitas Por Patitas

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El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 11:00 a. m., el Centro Comercial Portal de la 80, en Bogotá, será escenario de una nueva jornada de “Tapatón”, una iniciativa solidaria que invita a la ciudadanía a donar tapas plásticas para apoyar a animales en situación de vulnerabilidad.

Durante la actividad, organizada en alianza con la fundación Tapitas x Paticas, también se recibirán donaciones de alimento para mascotas, camas, cobijas, ropa y juguetes, con el fin de mejorar la calidad de vida de perros rescatados. “Creemos que esta es una oportunidad perfecta para ayudar a quienes más lo necesitan y contribuir con una noble causa”, señaló Melissa Corredor, directora Comercial y de Mercadeo del centro comercial Portal de la 80.

La jornada hace parte de un movimiento más amplio que ha demostrado cómo un gesto sencillo puede generar un impacto significativo. Tapitas por Patitas, la campaña que impulsa este tipo de iniciativas, nació con el propósito de recolectar tapas plásticas para transformarlas en recursos destinados al bienestar de animales rescatados. A través del reciclaje, la fundación logra financiar atención médica, alimentación y refugio temporal para perros y gatos en distintas regiones del país, además de apoyar a más de 15 albergues aliados.

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“El proyecto surge de la necesidad de ayudar a los animales y qué mejor oportunidad que hacerlo con algo que no cuesta mucho: el reciclaje”, ha explicado Giovanny Gutiérrez, creador de la iniciativa.

Con más de una década de trabajo, la organización ha reciclado más de 170 toneladas de plástico, demostrando que pequeñas acciones colectivas pueden traducirse en segundas oportunidades para cientos de animales.

Además de su impacto en el bienestar animal, la iniciativa también promueve la conciencia ambiental al dar una nueva vida a los residuos plásticos y reducir su impacto en el entorno. Por ello, jornadas como la Tapatón no solo buscan recolectar materiales, sino también fortalecer una cultura de responsabilidad y solidaridad entre la comunidad.

Quienes deseen participar pueden acercarse al punto de recolección en el Centro Comercial Portal de la 80 y aportar desde tapas plásticas hasta insumos básicos para el cuidado de animales. La invitación, según los organizadores, es a sumarse a una causa donde incluso el gesto más pequeño puede marcar la diferencia.

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