Tito, el perro rescatado que conquista las redes con sus divertidas travesuras

Tito jugando Foto: tomado de redes

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Tito tiene dos talentos: hacer daños y salirse con la suya. Este perro mestizo de México puede convertir una escoba en juguete, una cubeta en objeto de arrastre y una tranquila jornada de limpieza en una escena digna de internet. No importa qué esté haciendo su humana: Tito siempre encuentra la manera de meterse.

Por eso se volvió viral. No es el perro perfecto, ni el más obediente, ni mucho menos el más tranquilo. Es un desmadroso, un travieso y, para qué negarlo, un poquito dañino. Pero también es un perro que, después de todo lo que le ha tocado vivir, parece tener una regla muy clara: disfrutar cada día como si fuera el mejor.

¿Cuál es la historia de Tito?

Hoy, Tito es conocido en redes sociales por sus travesuras y por hacer reír a miles de personas. Su cuidadora, Itzel, se hizo popular en TikTok bajo el usuario @humanaitzel, donde comparte el día a día del pastor alemán y de sus otros tres perros. Pero detrás de ese perro inquieto que aparece en los videos hay una historia que comenzó mucho antes de la fama.

Tito tiene aproximadamente dos años y llegó a la vida de Itzel el 24 de agosto de 2024, cuando fue rescatado de las calles de Tijuana, México. No estaba solo: junto a él se encontraban sus dos hermanos y su madre, que permanecía amarrada. Al verlos en esa situación, la cuidadora de este perro decidió llevarse a los tres cachorros para ponerlos a salvo y comenzar con ellos un proceso de atención y recuperación.

Parecía ser el comienzo de una nueva vida para los hermanos, pero poco después llegó una complicación. Los tres cachorros enfermaron de parvovirus, una enfermedad que puede ser especialmente grave en perros jóvenes. Tito logró sobrevivir, pero sus dos hermanos no tuvieron la misma suerte y murieron a causa de la enfermedad.

Pero el parvovirus no fue la única dificultad que Tito tuvo que superar. El cachorro también tenía una úlcera en su ojo izquierdo que, pese al tratamiento inicial, fue empeorando con el paso de los meses. La inflamación aumentó hasta que los veterinarios determinaron que la mejor opción era retirarlo para evitar que el problema pudiera ocasionarle complicaciones mayores.

La pérdida de su ojo, que según los veterinarios habría sido consecuencia de una lesión probablemente causada por una persona, tampoco le impidió seguir adelante. Tito continuó haciendo lo que mejor sabe: corre, juega, se emociona, choca con las cosas, hace travesuras y se mete en problemas como cualquier otro perro. De hecho, su cuidadora cuenta que a veces se le olvida que es tuerto porque él mismo parece no darle ninguna importancia.

“Él no actúa diferente, no se limita, no se detiene. Él solo vive”, cuenta Itzel en uno de sus videos de Tiktok.

Y quizás esa sea una de las razones por las que Tito se ha ganado el cariño de quienes lo siguen. Su historia no terminó con el parvovirus ni con la pérdida de su ojo. Terminó convirtiéndose en un perro que parece decidido a disfrutar cada segundo de su vida, incluso cuando eso significa hacer uno que otro desastre en el camino.

De hecho, su fama también se la debe a los gritos de su dueña cada vez que lo encuentra protagonizando una nueva travesura. En sus videos, Tito aparece metido en todo: tira la cubeta mientras “ayuda” a enjuagar el patio, se atraviesa cuando están barriendo, juega con lo que no debe y encuentra la manera de convertir cualquier tarea de la casa en una nueva oportunidad para hacer de las suyas.

Y esa personalidad inquieta terminó convirtiéndose en su sello.

Su cuidadora incluso ha contado que ha intentado de todo para mantenerlo ocupado: juegos, juguetes para estimularlo, ejercicio y hasta salir en bicicleta con él para ayudarlo a gastar energía. Pero parece que cansar a Tito es una misión bastante más difícil de lo que cualquiera imaginaría.

Y detrás de las risas que provocan sus videos también queda un recordatorio: los perros no tienen que ser perfectos, tranquilos ni de raza para merecer una oportunidad. A veces, los que llegan con más energía, más carácter y más “desmadre” son justamente los que terminan dejando las historias más inolvidables.

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