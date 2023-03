Trasladarán babillas del Humedal ‘La Babilla’ ubicado en exclusivo sector de Cali

Autoridades ambientales dicen que se llevarán 8 de los animales a un territorio del Pacífico. Foto: Twitter

Ocho de los doce reptiles que habitan en el humedal ‘La Babilla’ ubicado en el barrio Ciudad Jardín de Cali, serán trasladados por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) a otro espacio donde no corran riesgo y no representen peligro para los habitantes de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, los animales estarán en cuarentena y serán cuidadas por expertos del Dagma mientras adelantan todo el proceso para su traslado a diferentes espacios escogidos para su bienestar.

“Se van a trasladar por su bienestar y el de la comunidad, finalmente esta es una zona urbana y ellas deben de estar en su hábitat natural, las babillas más grandes, de aproximadamente 17 años, no serán trasladadas”, afirmó Óscar Villani, subdirector del Dagma.

Además, recomendaron a la ciudadanía apreciar a estos reptiles sin interactuar con ellos, respetando su manera de convivir en la naturaleza y entendiendo que son animales para observar y no tocar.

“Es una actividad que la desarrollamos periódicamente, pero es dispendiosa porque no es fácil capturar una babilla” indicó un funcionario de la alcaldía de Cali.

Sin embargo, no es la primera vez que se habla de su traslado. A finales de lo 90 se intentó moverlas a otro lugar donde estuvieran más seguras, pero no fue posible debido a que un habitante de la ciudad reclamó que el lago no podía ser intervenido porque le pertenecía.

En julio de 2019 fue trasladada una babilla tras sufrir una lesión o lesionada y el 10 de octubre de 2020 otro ejemplar amaneció muerto.

Este lugar fue bautizado lago de la Babilla, gracias a que un hombre llevó a estos ejemplares a mediados de los ochenta y los introdujo en el humedal, aunque el primer reporte de su presencia fue en 1998 y es una de las especies más traficadas en el país.

🐢Tráfico de fauna en Colombia

Datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional estima que entre 2018 y 2020, la Policía incautó 94.927 ejemplares de fauna silvestre. A lo largo de 2022, se rescataron 1.630 aves, 3.284 reptiles y 1.080 mamíferos. Además, se capturaron a 1.469 personas por delitos ambientales.

Entre los animales más amenazados se encuentran las tortugas morrocoy, mata mata e hicoteas. Las babillas, ranas venenosas, y las aves (los loros real amazónico, la lora amazónica, el gorrión azafrán, el currucutú, el perico carasucia, el sinsonte tropical, el gavilán pollero y la guacamaya azul-amarilla).

