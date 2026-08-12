“Una garra por Colombia”: así puede ayudar a cientos de animales afectados por el temblor

Fundaciones de animales buscan ayuda Foto: Tomado de redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Kiara quedó atrapada en el séptimo piso de un edificio en Pereira después del terremoto. La perrita criolla aparecía asomada desde lo que alguna vez fue una habitación y que, tras el movimiento de tierra, se quedó sin una de sus paredes. Su historia conmovió a miles de personas que estuvieron pendientes de su rescate y la reunión que tuvo con su familia, pero también puso rostro a una tragedia que tiene muchas más patas.

Porque mientras equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros y cientos de familias intentan recuperar lo que perdieron, también hay perros y gatos atrapados, heridos, extraviados o esperando que alguien los encuentre. Son una parte de la emergencia que pocas veces ocupa los primeros titulares, pero que durante estos dos días ha dejado escenas tan dolorosas como la de Kiara.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, dejó sus mayores afectaciones en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. La situación ha sido tan ardua que en Cali, por ejemplo, el balance de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal registra al menos 24 animales atendidos con vida, 14 muertos y más de 200 reportados como perdidos.

No solo eso, según la senadora y animalista Andrea Padilla, al menos 32 refugios hasta el momento se encuentran colapsados o en riesgo de colapso en distintas regiones del país y cerca de 1.870 animales, principalmente perros y gatos, dependen ahora de ayuda para estar a salvo.

Ante este panorama nació la campaña Vaki ‘Una Garra por Colombia’, impulsada por la senadora Andrea Padilla y organizaciones animalistas, que busca reunir recursos para atender las urgencias veterinarias, recuperar refugios y ayudar a reencontrar a los animales que siguen desaparecidos.

¿De qué trata la campaña?

Frente a la emergencia que también golpeó a refugios y animales, la campaña ‘Una Garra por Colombia’ habilitó una Vaki para recaudar recursos destinados a atender tres necesidades principales: reparar refugios afectados, cubrir urgencias veterinarias y ayudar a encontrar a los animales que permanecen extraviados.

Hasta el momento, se han reportado 32 refugios colapsados o en riesgo de colapso, ubicados en municipios de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia. Entre ellos están Villamaría, Manizales, Chinchiná, Pereira, Dosquebradas, Armenia, Quimbaya, Cali, Dagua, Roldanillo y Betania. La cifra podría aumentar a medida que se conozcan nuevos reportes en las zonas afectadas por el terremoto.

La iniciativa, impulsada por la senadora junto con organizaciones animalistas, busca que los recursos recaudados permitan adquirir tejas, cemento, mallas, estibas y otros materiales necesarios para reparar los albergues y garantizar que puedan continuar con su labor de rescate y protección animal.

La campaña también reúne a organizaciones como Fundación Ruta Animal, Laika Mascotas y Misión Kiara, además de otros aliados que buscan facilitar el transporte y la distribución de las ayudas hacia las zonas más afectadas.

Las donaciones económicas pueden realizarse directamente a través de la Vaki oficial ‘Una Garra por Colombia’. Para aportar, solo debe seguir estos pasos:

Ingresar a la Vaki oficial de la campaña: de la campaña: https://vaki.co/vaki/una-garra-por-colombia Seleccionar la opción para realizar una donación. Elegir el monto que desea aportar y completar los datos solicitados. Confirmar la donación para que el aporte sea destinado a la atención de los animales y la recuperación de los refugios afectados.

¿Y si quiere dar donaciones presenciales?

Si prefiere ayudar con elementos en lugar de dinero, ‘Una Garra por Colombia’ también habilitó una jornada de recolección de donaciones en especie hasta el 16 de agosto, en alianza con tiendas Laika. Los puntos de acopio están disponibles en tres ciudades:

Bogotá: sedes 116, Chapinero, Modelia y calle 94.

Cali: Capri y Pance.

Medellín: El Poblado, Agua Bendita y Llanogrande.

Pero, ¿qué necesitan los animales afectados? La lista incluye:

Alimento: concentrado y comida húmeda para perros y gatos.

Higiene: arena sanitaria para gatos.

Descanso y protección: cobijas, camas y guacales en buen estado.

Accesorios: collares, correas, traíllas, bozales y platos.

Insumos veterinarios: medicamentos para el dolor, problemas de piel e infecciones, además de antisépticos, suero y catéteres.

“No se olviden de los gaticos, que siempre son los que menos reciben”, pidió Padilla en un video publicado en sus redes sociales, al explicar las necesidades más urgentes de los refugios afectados.

Las ayudas recolectadas serán trasladadas a las capitales de los departamentos afectados y, desde allí, distribuidas entre los municipios que requieran mayor atención.

El llamado de las organizaciones es a donar de manera responsable y verificar siempre los canales oficiales antes de entregar dinero o elementos. En medio de la emergencia también pueden surgir intentos de estafa, por lo que es importante confirmar que la donación llegue realmente a la campaña.

Si tiene información sobre un perro o gato extraviado, compartir su fotografía y sus datos también puede ser una forma de ayudar a que regrese con su familia. Puede comunicarse con La Red Zoocial a los correos malvarez@elespectador.com y Lbarbosa@elespectador.com para ampliar su difusión y aumentar las posibilidades de encontrarlos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱